براءة اختراع Apple تكشف عن اكتشاف الوضعية للصوت المكاني الآلي على AirPods

قدمت شركة Apple براءة اختراع تلمح إلى ميزة جديدة ومثيرة لسماعات AirPods التي تدعم الصوت المكاني. تصف براءة الاختراع إضافة أجهزة استشعار للكشف عن الوضعية للتشغيل الآلي عند تشغيل وإيقاف الصوت المكاني. وهذا يعني أن النظام سيعمل على تمكين الصوت المكاني عندما يجلس الشخص ويستمع إلى الموسيقى أو يشاهد فيلمًا، ويعطل تتبع الرأس تلقائيًا عندما يكتشف الحركة أو يتوقف المستخدم عن الاستماع.

تشبه الأتمتة المقترحة ميزات Adaptive Audio and Conversation Awareness القادمة، والتي سيتم تقديمها مع AirPods Pro 2 وiOS 17. وتستخدم هذه الميزات التعلم الآلي للتبديل بين وضعي إلغاء الضوضاء النشط والشفافية بناءً على البيئة المحيطة بالمستخدم. يعد الاتجاه نحو أتمتة ميزات الصوت تطورًا كبيرًا في صناعة سماعات الرأس، ويهدف إلى تبسيط تجربة الاستماع أثناء التنقل.

يوفر الصوت المكاني، الذي قدمته Apple في يونيو 2021، مستوى جديدًا من الصوت المحيطي لكل من الأفلام والموسيقى. فهو يوفر تجربة غامرة أكثر، خاصة عند دمجه مع تقنية تتبع الرأس المعروفة باسم الصوت المكاني المخصص. ومع ذلك، قد يكون إيقاف تشغيل الصوت المكاني يدويًا أمرًا صعبًا، خاصة عندما تقوم ميزة تتبع الرأس بإنشاء حركات صوتية غريبة أثناء المشي أو تغيير الاتجاه.

إذا أصبحت براءة اختراع Apple حقيقة واقعة، فلن يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى تعطيل الصوت المكاني يدويًا أثناء اللحظات غير المناسبة. وستكون الميزة الجديدة متاحة على AirPods Pro (كلا الجيلين)، وAirPods Max، وApple AirPods 3 القادمة، التي تدعم الصوت المكاني.

يتماشى تسجيل براءة الاختراع هذا مع جهود Apple المستمرة لتعزيز قدراتها الصوتية وتوفير تجربة مستخدم سلسة. ومع احتمال تقديم ميزة الصوت المكاني الآلية هذه، يمكن لمستخدمي AirPods الاستمتاع بمزايا الصوت الغامر دون إزعاج التعديلات اليدوية.

مصادر:

– براءة اختراع Apple (بدون عنوان URL)

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