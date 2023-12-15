تنبيه بشأن الصفقة الجديدة: وفر 109 دولارات على جهاز iPad Mini 6 الجديد كليًا

تقدم أمازون حاليًا عرضًا رائعًا على أحدث إصدار من iPad Mini 6. ويبلغ سعر طراز Wi-Fi 256 جيجابايت الآن 539.99 دولارًا، وهو خصم كبير قدره 109 دولارات عن السعر المعتاد البالغ 649 دولارًا. هذه الصفقة على بعد بضعة دولارات فقط من أدنى سعر على الإطلاق وهي أكبر خصم رأيناه منذ أشهر. استفد من هذا العرض عن طريق قص الكوبون الموجود على الصفحة.

يعد iPad Mini 6 جهاز iPad الأصغر حجمًا من Apple حتى الآن، لكنه لا يزال يتمتع بميزات رائعة. يتميز بشاشة Retina مقاس 8.3 بوصة من الحافة إلى الحافة ويدعم Apple Pencil 2. كما أن الجهاز مزود بشريحة A15 Bionic القوية وTouch ID المدمج في زر الطاقة.

بالإضافة إلى جهاز iPad Mini 6 المخفض، هناك خصومات أخرى متاحة تعزز تجربة iPadOS. على الرغم من صغر حجم الشاشة، فإن iPad Mini 6 يدعم Apple Pencil 2، تمامًا مثل أجهزة iPad الأخرى في المجموعة. يمكنك الاستفادة من التخفيضات على الجيل الثاني من Apple Pencil، بسعر 89 دولارًا، لمعرفة سبب كونه ملحقًا لا بد منه.

تم تصميم iPad Mini 6 بدقة مع شاشة جديدة تمتد من الحافة إلى الحافة، وحدود ضيقة، وزوايا مستديرة، مما يجعله جهازًا جميلاً. تتميز شاشة Liquid Retina مقاس 8.3 بوصة بميزة True Tone وألوان عريضة P3 وانعكاس منخفض للغاية، مما يضمن الحصول على نص واضح وألوان زاهية في أي بيئة. يتم تثبيت قلم Apple Pencil مغناطيسيًا على جانب iPad Mini، مما يجعله مناسبًا للرسومات العفوية أو جلسات العصف الذهني.

لا تفوت هذه الصفقة المذهلة على جهاز iPad Mini 6 الجديد كليًا. احصل على جهازك اليوم واختبر قوة أحدث جهاز لوحي صغير الحجم من Apple.