نائب الرئيس الأول الجديد للاتصالات الإستراتيجية ينضم إلى مجموعة NBCUniversal الإعلامية

أعلنت مجموعة الوسائط التابعة لـ NBCUniversal مؤخرًا عن إضافة برناديت سيمباو لمنصب النائب الأول للرئيس للاتصالات الإستراتيجية. ستركز Simpao، وهي مديرة تنفيذية سابقة للعلاقات العامة في Apple وAMC، على مقدم البث Peacock في دورها الجديد. يؤكد تعيينها على التزام NBCUniversal بتعزيز جهود الاتصال عبر مختلف العلامات التجارية ضمن أقسام الترفيه والمباشرة إلى المستهلك.

وتجلب سيمباو إلى منصبها الجديد ثروة من الخبرة، حيث شغلت أدوارًا رئيسية في شركات رائدة في الصناعة. وفي شركة Apple، قادت العلاقات العامة والاتصالات العالمية لتطبيق Apple TV وأعمال الفيديو والرياضة الخاصة بالشركة. خلال فترة عملها في Apple، أشرفت Simpao على مبادرات رئيسية مثل إطلاق Apple TV+ وتطوير خدمات البث مثل تذكرة الموسم MLS لدوري كرة القدم الرئيسي.

قبل انضمامه إلى شركة Apple، شغل سيمباو منصب نائب رئيس الاتصالات المؤسسية في AMC Networks. امتدت فترة عملها في شركة Viacom لعقد من الزمن، حيث عملت في أدوار اتصالات مختلفة عبر الأقسام الدولية وشبكات BET وشركة Viacom.

إن خبرة Simpao في إدارة عمليات الإطلاق والشراكات رفيعة المستوى ستعزز بلا شك استراتيجيات الاتصال الخاصة بـ NBCUniversal. إن خلفيتها الواسعة في مجال الاتصالات المؤسسية، إلى جانب سجلها الحافل في الصناعة، تضعها في موقع جيد لتحقيق النجاح في دورها الجديد.

الأسئلة المتكررة

1. ما هو دور برناديت سيمباو الجديد في مجموعة الوسائط التابعة لـ NBCUniversal؟

انضمت برناديت سيمباو إلى مجموعة الوسائط التابعة لـ NBCUniversal كنائب أول للرئيس للاتصالات الإستراتيجية. في هذا الدور، ستركز بشكل أساسي على مقدم البث Peacock، بينما تعمل أيضًا مع فرق العلاقات العامة عبر العلامات التجارية الترفيهية التابعة لـ NBCUniversal والعلامات التجارية المباشرة للمستهلك.

2. ما هي الخبرة التي ستجلبها برناديت سيمباو إلى منصبها الجديد؟

يتمتع Simpao بخلفية واسعة في العلاقات العامة والاتصالات. شغلت سابقًا أدوارًا رئيسية في شركة Apple، حيث قادت جهود العلاقات العامة العالمية لتطبيق Apple TV وأعمال الفيديو والرياضة الخاصة بالشركة. وقبل ذلك، شغلت منصب نائب رئيس الاتصالات المؤسسية في AMC Networks وعملت في أدوار اتصالات مختلفة في Viacom.

3. ما هي بعض إنجازات برناديت سيمباو البارزة؟

طوال حياتها المهنية، لعبت Simpao دورًا مهمًا في عمليات الإطلاق والشراكات الكبرى. وفي شركة Apple، أشرفت على عمليات الإطلاق العالمية لـ Apple TV+ وApple News+ وApple One. كما قامت أيضًا بإدارة الاتصالات لمناطق أخرى داخل قسم خدمات Apple. تشمل خبرتها العمل على شراكات مع الدوري الأمريكي لكرة القدم وتطوير خدمات البث مثل MLS Season Pass.

4. ما هي الأقسام داخل NBCUniversal التي تأثرت بعمليات تسريح العمال الأخيرة؟

في أوائل نوفمبر، أعلنت NBCUniversal عن تسريح العمال في ثلاثة أقسام: تسويق Peacock، وNBCUniversal Entertainment، ومبيعات الإعلانات. تم إجراء غالبية هذه التخفيضات، ما يقرب من 30 إلى 40 موظفًا، في Peacock كجزء من إعادة الهيكلة تحت إدارة CMO Shannon Willett.