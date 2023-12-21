سعر منخفض جديد لجهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة من Apple: احصل عليه بينما تستطيع

يتوفر الآن جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة من Apple المزود بشريحة M2 بخصم غير مسبوق. كان سعره في الأصل 1,299 دولارًا، ويباع حاليًا مقابل 999 دولارًا فقط، مما يوفر عليك 300 دولار. تنطبق هذه الصفقة على طراز 256 جيجابايت بألوان Midnight أو Starlight، ولكن انتبه إلى أنه قد يكون هناك تأخير في الشحن، مع تقديرات تشير إلى التسليم في وقت مبكر إلى منتصف يناير.

وقد نال جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة، الذي تم طرحه في يونيو من هذا العام، إشادة من النقاد لمزيجه من الحجم والأداء بسعر أقل مقارنة بجهاز MacBook Pro. على الرغم من أن عمرها يزيد عن عام، إلا أن شريحة M2 لا تزال تثير الإعجاب، حيث تقدم وظائف سلسة على قدم المساواة مع نظيرتها مقاس 13 بوصة. إلى جانب عمر البطارية الاستثنائي الذي يدوم لأكثر من 18 ساعة من تشغيل الفيديو و12 ساعة من الاستخدام اليومي، يتميز جهاز MacBook Air أيضًا بشاشة Liquid Retina عالية الجودة مقاس 15.3 بوصة. مع دقة تبلغ 2,880 × 1,864 شمعة في المتر المربع من السطوع، ومعدل تحديث 500 هرتز، ودعم التدرج اللوني الواسع P60، فإنه يوفر تجربة مشاهدة غامرة.

على الرغم من أن جهاز MacBook Air مقاس 15 بوصة قد لا يتطابق مع شاشة أو أداء جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة أو 16 بوصة المزود بشريحة M3، إلا أن قدرته على تحمل التكاليف تجعله خيارًا مقنعًا لأولئك الذين يمنحون الأولوية للقيمة مقابل المال. لا تفوت هذا العرض – تابع @EngadgetDeals على Twitter واشترك في النشرة الإخبارية لـ Engadget Deals للحصول على آخر التحديثات حول الصفقات التقنية ونصائح الشراء.