ينخفض ​​سعر جهاز MacBook Air الجديد إلى 999 دولارًا، بالإضافة إلى خصومات على Baldur’s Gate 3 والمزيد

احصل على صفقة رائعة: انخفض سعر MacBook Air إلى 999 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى التوفير في Baldur’s Gate 3 والمزيد

إذا كنت تفكر في شراء كمبيوتر محمول أكبر حجمًا لزيادة الإنتاجية، فإن جهاز MacBook Air 15 يقدم قيمة وأداء ممتازين. أما الآن، فقد أصبح سعره أقل تكلفة مع سعر منخفض جديد يبلغ 999 دولارًا أمريكيًا للتكوين الأساسي. مزود بشريحة M2، ومحرك أقراص SSD سعة 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، مما يجعل هذا الكمبيوتر المحمول أكثر من قادر على تحقيق الإنتاجية اليومية، سواء كان ذلك للعمل المدرسي أو المهام المتعلقة بالعمل.

يتميز جهاز MacBook Air 15 بمنفذي Thunderbolt 4 / USB-C وشحن MagSafe وشاشة مسننة. وعلى الرغم من حجمه الأكبر، إلا أنه يظل نحيفًا بشكل لا يصدق وأثقل قليلاً من نظيره مقاس 13 بوصة. تسمح مساحة الشاشة الإضافية بتعدد المهام بشكل أسهل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاعبين الاستفادة من الخصم على Baldur's Gate 3 لجهاز PlayStation 5. اللعبة، التي فازت بجائزة لعبة العام في The Game Awards، متاحة الآن بسعر 62.99 دولارًا على متجر PlayStation، وهو ما يعادل تقريبًا سعرها القياسي على الكمبيوتر الشخصي. عبر البخار. تقدم Baldur's Gate 3 تجربة آر بي جي هائلة مع قتال قائم على الأدوار وقصة ديناميكية غامرة.

لمزيد من التوفير، فكر في شراء اللعبة باستخدام بطاقة هدايا PlayStation Store مخفضة بقيمة 100 دولار من Eneba، والمتوفرة مقابل 87.99 دولارًا مع الرمز XmasPSN حتى 27 ديسمبر.

تشمل الصفقات الأخرى خصمًا على الإصدار المادي من The Last of Us Part I لجهاز PlayStation 5، وعضوية Xbox Game Pass Ultimate لمدة ثلاثة أشهر لمستخدمي Xbox، وبنك طاقة Anker بسعر مخفض قادر على شحن حتى جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة.

استفد من هذه الصفقات لتوفير المال على المنتجات والألعاب التقنية عالية الجودة.