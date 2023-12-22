احصل على اللياقة البدنية وابق على اتصال مع Apple Watch SE

مع Apple Watch SE، يمكنك الارتقاء برحلة اللياقة البدنية الخاصة بك إلى آفاق جديدة والبقاء على اتصال أينما ذهبت. توفر هذه الساعة الذكية الأنيقة والعصرية مجموعة من الميزات الأساسية التي ستبقيك متحفزًا ونشطًا وآمنًا. دعونا نتعمق في النقاط الرئيسية لهذا الجهاز المذهل.

أساسيات اللياقة البدنية الشاملة

Apple Watch SE هي رفيقك الأمثل في اللياقة البدنية. فهو يوفر مجموعة واسعة من الميزات التي تساعدك على البقاء متحفزًا ونشطًا طوال اليوم. بدءًا من تتبع التدريبات الخاصة بك وحتى تقديم رؤى قيمة حول أدائك، فإن هذه الساعة الذكية تحتوي على كل شيء. بفضل مقاييس التمرين المحسنة وإمكانيات الكشف عن الأعطال، تضمن Apple Watch SE حصولك على أقصى استفادة من روتين اللياقة البدنية الخاص بك.

تصميم صديق للبيئة

تلتزم شركة Apple بالاستدامة، وتعد Apple Watch SE شهادة على ذلك. عند إقرانها بأحدث حلقة رياضية، تصبح هذه الساعة الذكية محايدة للكربون. باختيارك Apple Watch SE، فإنك تساهم في مستقبل أكثر خضرة وتدعم مبادرات Apple البيئية.

صحتك وسلامتك أولاً

تعطي Apple Watch SE الأولوية لرفاهيتك. بفضل ميزات مثل اكتشاف السقوط واكتشاف الأعطال وطوارئ SOS، يمكنك أن تشعر بالأمان والثقة أينما ذهبت. بالإضافة إلى ذلك، توفر الساعة معلومات تفصيلية عن صحتك، بما في ذلك إشعارات عدم انتظام ضربات القلب ومعدل ضربات القلب غير الطبيعية. ابق على اتصال بصحتك في الوقت الحقيقي.

التوافق السلس

تتكامل Apple Watch SE بسلاسة مع أجهزة وخدمات Apple الخاصة بك. افتح قفل جهاز Mac تلقائيًا، واعثر على أجهزتك بسهولة، وقم بإجراء عمليات دفع آمنة باستخدام Apple Pay. للاستمتاع بالإمكانات الكاملة لـ Apple Watch SE، تأكد من أن لديك iPhone XS أو طراز أحدث مزود بأحدث إصدار من iOS.

مقاومة للسباحة وأنيقة

سواء كنت تسبح أو تمارس التمارين الرياضية في صالة الألعاب الرياضية، فإن Apple Watch SE توفر لك كل ما تحتاجه. بفضل مقاومتها للماء حتى عمق 50 مترًا، فإن هذه الساعة الذكية مقاومة للسباحة، مما يسمح لك بتتبع لياقتك البدنية حتى في حمام السباحة. إنه متوفر بثلاثة أشكال نهائية ويتميز بغطاء خلفي مطابق للألوان لا يبدو رائعًا فحسب، بل يساهم أيضًا في تقليل انبعاثات الكربون أثناء الإنتاج.

إضفاء الطابع الشخصي على أسلوبك

عبر عن أسلوبك الفريد مع Apple Watch SE. اختر من بين مجموعة من أحزمة الساعة بمختلف الأنماط والمواد والألوان لتخصيص ساعتك الذكية. بفضل وجوه الساعة القابلة للتخصيص بالكامل، يمكنك تخصيص جهازك ليناسب حالتك المزاجية أو اللحظة التي تريدها. أدلي ببيان أثناء الاستمتاع بوظائف Apple Watch SE.

شريك قوي للياقة البدنية

Apple Watch SE هي شريكك المثالي في اللياقة البدنية. يقدم تطبيق التمرين مجموعة متنوعة من خيارات التدريب والمقاييس المتقدمة، مما يمنحك رؤى قيمة حول أداء التمرين. وكمكافأة، عند شراء Apple Watch SE، ستحصل على Apple Fitness+ مجانًا لمدة ثلاثة أشهر. حان الوقت للانتقال برحلة لياقتك البدنية إلى آفاق جديدة.

لا تفوت فرصة تجربة مزايا Apple Watch SE. بدءًا من ميزاتها الأساسية وتصميمها الصديق للبيئة وحتى وظائف الصحة والسلامة، والتوافق السلس، وقدرات مقاومة السباحة، وخيارات التخصيص، وقدرات اللياقة البدنية المتقدمة، تحتوي هذه الساعة الذكية على كل شيء. أعط الأولوية لرفاهيتك وابق على اتصال مع Apple Watch SE.

ملحوظة: السعر المذكور قابل للتغيير. يرجى مراجعة الموقع للحصول على أحدث تفاصيل الأسعار.