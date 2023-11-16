Apple Watch تعيد ميزة الضرب على وجه الساعة الشهيرة

تم إعداد Apple Watch لإعادة تقديم ميزة محببة تم التخلص منها تدريجيًا في تحديثات البرامج السابقة. سيعيد إصدار watchOS 10.2 القادم القدرة على تغيير وجوه الساعة بتمريرة واحدة، الأمر الذي سيسعد مستخدمي Apple Watch.

تم تسريب أخبار عودة هذه الميزة من قبل مستخدم Apple مخصص يُدعى Aaron، والذي اكتشفها في الإصدار التجريبي الثالث من watchOS 10. وقد أثار هذا التطور المثير تساؤلات حول سبب قرار Apple بإزالة ميزة التمرير في المقام الأول.

مع إصدار watchOS الحالي، يحتاج المستخدمون إلى المشاركة في عملية أطول للضغط لفترة طويلة على الشاشة ثم تحديد وجه ساعة مختلف عن طريق تمرير التاج الرقمي أو تدويره. على الرغم من أنها قد لا تتطلب قدرًا كبيرًا من الجهد الإضافي، إلا أنها بالتأكيد طريقة أقل سهولة للتفاعل مع الجهاز.

أعرب العديد من المستخدمين عن خيبة أملهم عبر الإنترنت عندما لاحظوا التغيير، حيث أصبح التمرير بين وجوه الساعة المختلفة تجربة سلسة وسهلة. أعرب أحد المستخدمين عن إحباطه، مشيرًا إلى أن التبديل المستمر بين وجوه الساعة المجاورة أصبح غير مريح وشاقًا.

تجدر الإشارة إلى أن طريقة الضغط المطول الحالية توفر بعض المزايا. يمكن للمستخدمين تخصيص وجوه الساعة الخاصة بهم مباشرة على الجهاز نفسه، وذلك بفضل زر التعديل، دون الاعتماد على أجهزة iPhone الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك خيار مناسب لمشاركة تصميمات وجه الساعة المخصصة مع الآخرين.

ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يقدرون بساطة ميزة التمرير الأصلية، سيعيد نظام watchOS 10.2 الوظيفة المحبوبة كثيرًا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الميزة ليست إعدادًا افتراضيًا حاليًا ويجب تحديدها يدويًا من خلال قوائم الإعدادات والساعة.

في الختام، تنحني شركة Apple لطلب العملاء وتعترف بقيمة تجربة تمرير وجه الساعة السريعة والمباشرة. مع watchOS 10.2، سيكون لدى مستخدمي Apple Watch خيار الاختيار بين الطرق الجديدة والقديمة لتغيير وجوه الساعة، اعتمادًا على تفضيلاتهم الشخصية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي الميزة التي تمت إزالتها في watchOS 10 وإعادتها إلى watchOS 10.2؟

الميزة التي تمت إزالتها في watchOS 10 والتي تعود الآن في watchOS 10.2 هي القدرة على تغيير وجوه الساعة بتمريرة واحدة.

2. كيف استبدلت Apple ميزة السحب في نظام watchOS 10؟

استبدلت Apple ميزة التمرير السريع في نظام التشغيل watchOS 10 بطريقة أكثر تعقيدًا. وبدلاً من التمرير السريع، كان على المستخدمين الضغط لفترة طويلة على شاشة Apple Watch ثم تحديد وجه ساعة مختلف.

3. هل يمكن للمستخدمين تخصيص وجوه الساعة الخاصة بهم بطريقة الضغط المطول الحالية؟

نعم، يمكن للمستخدمين تخصيص وجوه الساعة الخاصة بهم على الجهاز نفسه باستخدام طريقة الضغط المطول الحالية. يتوفر زر تعديل، مما يسمح للمستخدمين بتخصيص وجوه الساعة الخاصة بهم دون الحاجة إلى أجهزة iPhone الخاصة بهم.

4. هل ستكون ميزة تمرير وجه الساعة إعدادًا افتراضيًا في watchOS 10.2؟

اعتبارًا من الآن، لا تعد ميزة التمرير السريع لوجه الساعة إعدادًا افتراضيًا في watchOS 10.2. سيحتاج المستخدمون إلى الوصول إلى قوائم الإعدادات والساعة لتحديد طريقة التمرير.

5. هل ستقدم Apple الطرق الحالية والقديمة لتغيير وجوه الساعة؟

نعم، يبدو أن شركة Apple ستوفر كلاً من طريقة الضغط المطول الحالية وطريقة التمرير القديمة لتغيير وجوه الساعة. سيكون للمستخدمين حرية اختيار الطريقة التي تناسبهم بشكل أفضل.