ثورة في تتبع اللياقة البدنية: تكشف Apple Watch 9 عن ميزة Siri Health والنقر المزدوج

أحدثت ساعة Apple Watch 9 التي طال انتظارها ثورة في عالم تتبع اللياقة البدنية منذ إصدارها في سبتمبر 2023. وتتميز بميزات رائعة وتصميم أنيق، وسرعان ما أصبحت واحدة من أحدث الأجهزة القابلة للارتداء في السوق. على الرغم من أن الخصومات كانت نادرة، إلا أن صفقة الجمعة السوداء فاجأت المستهلكين، حيث قدمت تخفيضًا قدره 70 دولارًا في السعر. قد يكون هذا الخصم الرائع هو أفضل فرصة لشراء Apple Watch 9 طوال العام.

خلافًا للتوقعات، يمكن العثور على أفضل عروض الجمعة السوداء لساعة Apple Watch 9 على Amazon وWalmart، وليس في متاجر Apple. حاليًا، يتوفر حجم 41 ملم بسعر يصل إلى 329 دولارًا أمريكيًا، ويبدأ حجم 45 ملم بسعر 359 دولارًا أمريكيًا. نسبيًا، سيكلف الشراء مباشرة من Apple 399 دولارًا للحجم 41 ملم و429 دولارًا للحجم 45 ملم. توفر هذه الصفقات توفيرًا كبيرًا لعشاق اللياقة البدنية الذين يتطلعون إلى ترقية أجهزة التتبع الخاصة بهم.

واحدة من أبرز الميزات وأكثرها إثارة في Apple Watch 9 هي ترقية Siri Health. تم تحويل سيري، المساعد الافتراضي الذكي، إلى مدرب لياقة بدنية مدمج. وباستخدام الأوامر الصوتية ببساطة، يمكن للمستخدمين بدء التدريبات أو إيقافها بسهولة والوصول إلى الإحصاءات الصحية دون الحاجة إلى شبكة Wi-Fi أو الاتصال الخلوي. هل تحتاج إلى تحديث لمعدل ضربات القلب أو المسافة المقطوعة أثناء النشاط؟ فقط اسأل سيري. علاوة على ذلك، أحدث إدخال ميزة Double Tap ثورة في سهولة الاستخدام أثناء التدريبات. من خلال النقر المزدوج على إصبعي السبابة والإبهام، يمكن للمستخدمين تنفيذ إجراءات مختلفة مثل الرد على المكالمات أو إنهائها، وبدء أو إيقاف المؤقت، والتحكم في الموسيقى. تعمل هذه الوظيفة بدون استخدام اليدين على تبسيط عملية التنقل وتحسين تجربة التمرين بشكل عام.

لا تعد Apple Watch 9 بمثابة تغيير لقواعد اللعبة لعشاق اللياقة البدنية فحسب، بل أيضًا للأفراد الذين يقومون بمهام متعددة. يمكن الآن للمحترفين المشغولين الرد على المكالمات والرد على رسائل البريد الإلكتروني دون مقاطعة روتين تمارينهم، مما يضيف مستوى جديدًا من الراحة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دقة الإملاء المحسنة، التي تصل إلى 25%، تمكن المستخدمين من الرد على النصوص ورسائل البريد الإلكتروني بدقة أكبر أثناء التمرين.

اختبر مستقبل تتبع اللياقة البدنية مع Apple Watch 9. مع Siri Health وميزة Double Tap، لم يكن البقاء على اتصال وزيادة الإنتاجية أثناء التدريبات أسهل من أي وقت مضى. لا تفوت عروض الجمعة السوداء المتوفرة على Amazon وWalmart، بدءًا من 329 دولارًا فقط.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. أين يمكنني العثور على أفضل صفقة على Apple Watch 9 في يوم الجمعة الأسود؟

يمكن العثور على أفضل عروض الجمعة السوداء لـ Apple Watch 9 على Amazon وWalmart. تبدأ الأسعار من 329 دولارًا للحجم 41 ملم و359 دولارًا للحجم 45 ملم.

2. ما هو سيري هيلث؟

Siri Health عبارة عن ترقية في Apple Watch 9 تعمل على تحويل Siri إلى مدرب لياقة بدنية مدمج. يمكن للمستخدمين بدء التدريبات أو إيقافها، والتحقق من الإحصائيات الصحية، والمزيد باستخدام الأوامر الصوتية دون الحاجة إلى شبكة Wi-Fi.

3. ما هي ميزة النقر المزدوج؟

تتيح ميزة Double Tap للمستخدمين التحكم في التطبيقات النشطة على Apple Watch 9 من خلال النقر المزدوج على إصبعي السبابة والإبهام. تلغي هذه الإيماءة الحاجة إلى لمس الشاشة، مما يوفر تجربة تنقل أكثر سلاسة.

4. هل يمكنني الرد على المكالمات والرد على رسائل البريد الإلكتروني أثناء التدريبات باستخدام Apple Watch 9؟

نعم، تتيح Apple Watch 9 للمستخدمين الرد على المكالمات والرد على رسائل البريد الإلكتروني دون مقاطعة تمرينهم. تفيد هذه الميزة الأفراد الذين يمارسون التمارين الرياضية خلال أيام عملهم المزدحمة.

5. هل تم تحسين دقة الإملاء في Apple Watch 9؟

نعم، تم تحسين دقة الإملاء في Apple Watch 9 بنسبة تصل إلى 25%. يمكن للمستخدمين الرد على النصوص ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد بدقة أكبر أثناء التمرين.