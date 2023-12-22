Apple TV+ يحقق أرقامًا قياسية جديدة بمحتوى أصلي مشهور

تواصل Apple TV+ تحقيق خطوات كبيرة في صناعة البث المباشر، مع زيادة نسبة المشاهدة بنسبة مذهلة بلغت 42% مقارنة بالعام السابق. يمكن أن يُعزى النجاح إلى حد كبير إلى مكتبة الخدمة الموسعة للمحتوى الأصلي الذي استحوذ على انتباه الجماهير في جميع أنحاء العالم.

أحد الإنجازات البارزة لـ Apple TV+ هو العرض الأول للفيلم المرصع بالنجوم "The Family Plan"، والذي سرعان ما أصبح الفيلم الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة. وقد نال الفيلم، الذي شارك فيه الممثل الموهوب مارك والبيرج، استحسانًا واسع النطاق واجتذب عددًا كبيرًا من المشاهدين. يُظهر هذا الإنجاز الشعبية المتزايدة لـ Apple TV+ كخدمة بث رائدة.

ومن بين النجاحات الأخرى التي حققتها خدمة +Apple TV، المسلسل الذي نال استحسان النقاد "The Morning Show"، بطولة جنيفر أنيستون وريس ويذرسبون. وقد سجل الموسم الأخير من البرنامج، الذي بدأ في سبتمبر/أيلول، زيادة ملحوظة في نسبة المشاهدة بنسبة 20% مقارنة بالموسم السابق. يمكن أن يُعزى نجاحه إلى قصة العرض الجذابة والنمو الكبير للمشاهدين في كل من الولايات المتحدة والعديد من الأسواق الدولية.

ساهمت المجموعة المتنوعة من المحتوى الأصلي لـ Apple TV+ بشكل كبير في نجاحها الشامل. وقد حصدت العروض البارزة مثل "دروس في الكيمياء"، و"ميسي يلتقي بأمريكا"، و"الخيول البطيئة"، و"لكل البشرية"، و"سيلو"، و"اختطاف"، و"الأخوات السيئات"، و"تيد لاسو" نسبة مشاهدة كبيرة ونسبة مشاهدة عالية. ساهمت في نمو الخدمة بنسبة 42% على أساس سنوي.

بالإضافة إلى المسلسلات والأفلام، حققت Apple TV+ أيضًا نجاحًا في النوع غير المسجل. أثبتت السلسلة الوثائقية "ميسي في أمريكا" نجاحها، وهي في طريقها لتصبح السلسلة الرياضية غير المكتوبة الأكثر شعبية على المنصة. وهذا يوضح أيضًا قدرة Apple TV+ على جذب الجماهير المتنوعة بعروضها.

لقد أتى استثمار Apple في البرامج الأصلية بثمار هائلة، حيث ضاعفت Apple TV+ إجمالي الساعات المستهلكة مقارنة بالعام السابق. تشير هذه الزيادة في نسبة المشاهدة إلى مستقبل واعد للخدمة وتعزز Apple TV+ كلاعب رئيسي في صناعة البث المباشر.

مع استمرار Apple TV+ في إنتاج محتوى عالي الجودة وجذب المواهب من الدرجة الأولى، فهي مستعدة لزيادة نسبة مشاهدتها وتعزيز مكانتها كخدمة بث رائدة. بفضل نموها المذهل ومجموعة متنوعة من العروض والأفلام الجذابة، رسخت Apple TV+ مكانتها بقوة كقوة لا يستهان بها في مشهد البث المباشر شديد التنافسية.