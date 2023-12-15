Apple تُحدث ثورة في صناعة شاشات العرض بأجهزة قابلة للطي وشاشات OLED

في تطور رائد، تستعد شركة Apple لإحداث تحول في صناعة شاشات العرض من خلال توسيع استخدام شاشات OLED المتقدمة في تشكيلة أجهزة iPad وMacBook. تمثل هذه الخطوة الإستراتيجية تحولًا كبيرًا بعيدًا عن شاشات LCD التقليدية ومن المتوقع أن تؤدي إلى تغيير سوق العرض الذي تبلغ قيمته 150 مليار دولار.

وفقًا لما ذكره المسؤولون التنفيذيون في الصناعة، تخطط شركة Apple لإدخال شاشات OLED في أجهزة iPad المتطورة الخاصة بها في وقت مبكر من العام المقبل. ستعمل هذه الخطوة على رفع مستوى التجربة البصرية لمستخدمي iPad، حيث تقدم ألوانًا نابضة بالحياة وألوانًا سوداء أعمق ونسب تباين محسنة. لقد اكتسبت تقنية OLED، التي ظهرت بالفعل في الهواتف الذكية المتميزة مثل أجهزة iPhone، اعترافًا واسع النطاق لجودة صورتها الفائقة.

ومما يزيد من الإثارة أن شركة Apple تستكشف إمكانية تقديم أجهزة لوحية قابلة للطي في المستقبل. وفي حين أن التفاصيل لا تزال نادرة، يتوقع الخبراء أن هذا الابتكار قد يحدث ثورة في الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع أجهزتهم. يمكن للأجهزة اللوحية القابلة للطي أن توفر انتقالًا سلسًا بين الأوضاع المختلفة، وموازنة إمكانية النقل وحجم الشاشة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة.

بالإضافة إلى ذلك، تكشف المصادر أن شركة Apple تعمل على طراز OLED MacBook، ومن المتوقع أن يدخل الإنتاج في النصف الثاني من عام 2025. سيؤدي دمج شاشات OLED في أجهزة MacBooks إلى نص أكثر وضوحًا، ودقة ألوان محسّنة، وتحسين كفاءة الطاقة، متجاوزًا الأداء. التي تقدمها شاشات LCD التقليدية.

يعكس هذا التنويع في تشكيلة منتجات Apple التزام الشركة بدفع الحدود ووضع معايير صناعية جديدة. ومن خلال تبني تقنية OLED واستكشاف إمكانات الأجهزة القابلة للطي، تستعد Apple لإعادة تعريف تجارب المستخدم وإلهام الابتكار في صناعة شاشات العرض ككل.

في الختام، فإن قرار شركة أبل بدمج شاشات OLED المتقدمة في أجهزة iPad وMacBook، إلى جانب دخولها المحتمل في الأجهزة اللوحية القابلة للطي، سيكون له بلا شك تأثير تحويلي على صناعة شاشات العرض. بفضل سعيها الحثيث وراء التكنولوجيا المتطورة، تمهد شركة Apple الطريق لعصر جديد من الأجهزة المذهلة ومتعددة الاستخدامات.