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Apple تكشف النقاب عن iPhone 15 الجديد والمزيد في حدث الإطلاق السنوي

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 12، 2023
Apple تكشف النقاب عن iPhone 15 الجديد والمزيد في حدث الإطلاق السنوي

من المقرر أن تكشف شركة آبل النقاب عن أحدث تشكيلة من هواتف iPhone، بما في ذلك iPhone 15 المرتقب، في حدث الإطلاق السنوي للشركة في كوبرتينو، كاليفورنيا. وسيقدم الحدث أيضًا ساعات Apple وAirpods ومعدات أخرى جديدة. نظرًا لأن شركة Apple تواجه تراجعًا في المبيعات في الأرباع الأخيرة، فإن هذا الحدث يعد أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لعملاق التكنولوجيا لتشجيع المستهلكين على ترقية هواتف iPhone القديمة الخاصة بهم إلى أحدث الموديلات.

سيبدأ حدث Apple الرئيسي في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ/1 ظهرًا بالتوقيت الشرقي، ويمكن مشاهدته مباشرة على Apple.com، وتطبيق Apple TV، وYouTube. من المتوقع أن يكون iPhone 15 متاحًا للشراء بدءًا من 22 سبتمبر. ويتوقع المحللون أن تشهد الطرازات المتطورة، Pro وPro Max، ارتفاعًا في الأسعار. يبدأ سعر iPhone 14 Pro من 1,000 دولار، ويبدأ سعر Pro Max من 1,100 دولار، ومن المحتمل أن تكلف إصدارات iPhone 15 ما بين 100 إلى 200 دولار إضافية.

تشمل الميزات البارزة في iPhone 15 "الجزيرة الديناميكية" لإشعارات التطبيقات، وشريحة A17 الكترونية مطورة لتحسين السرعة والأداء في طراز Pro، ولمسة نهائية من التيتانيوم على الحواف. يشاع أن طراز Pro Max يحتوي على عدسة مقربة مقربة تعمل بشكل كبير على تحسين قدرة التكبير البصري.

فيما يتعلق بالشحن، من المتوقع أن تبتعد شركة Apple عن كابلات منفذ Lightning الخاصة بها وتنتقل إلى منفذ شحن USB-C بسبب اللوائح الأوروبية التي تفرض هذا التغيير بحلول أواخر عام 2024. وتُستخدم كابلات USB-C على نطاق واسع وتوفر شحنًا وبيانات أسرع. سرعات النقل.

بالإضافة إلى أجهزة iPhone الجديدة، ستعلن شركة Apple عن جيلها التالي من الساعات الذكية وإصدار iOS 17، أحدث نظام تشغيل. سيجلب iOS 17 ميزات جديدة مثل النسخ الفوري لرسائل البريد الصوتي والقدرة على التفاعل أثناء المكالمة قبل انتهاء البريد الصوتي.

بالنسبة لمستخدمي iPhone الذين يفكرون في الترقية، تشير التقديرات إلى أن 25% من مستخدمي iPhone البالغ عددهم 1.2 مليار مستخدم من Apple لم يقوموا بترقية أجهزتهم خلال أربع سنوات. يعتمد قرار الترقية على الاحتياجات والتفضيلات الفردية.

المصدر: يستند هذا المقال إلى معلومات من مقال بقلم أهيزا جارسيا منشور على موقع CNN Business.

By مامفو بريشيا

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