تقوم Apple بتعيين Zach Kahn لقيادة العلاقات العامة لسماعة الرأس Vision Pro AR/VR

أعلنت شركة Apple أن Zach Kahn، المدير السابق للبودكاست والكتب الصوتية لعملاق التكنولوجيا، سيتولى الآن مسؤولية العلاقات العامة للمحتوى على سماعة الرأس Vision Pro AR/VR المرتقبة. في Apple، سيكون Kahn مسؤولاً عن الاتصالات المتعلقة بالتطبيقات والخدمات والترفيه على النظام الأساسي القادم.

ومن المقرر إطلاق Vision Pro في أوائل عام 2024، وقد تم الكشف عنه خلال مؤتمر Apple للمطورين العالميين في يونيو. بسعر باهظ يبلغ 3,500 دولار للوحدة، تطلق عليها الشركة اسم منصة "الحوسبة المكانية". حتى أن الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، شبه الإصدار الوشيك لسماعات الرأس بإدخال الهواتف الذكية بواسطة iPhone الثوري إلى ملايين الأشخاص.

وخلال المؤتمر، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر، عن سعادته بشأن قدرات Vision Pro، مشيرًا إلى أن المنصة "الثورية" ستسمح للشركة بإنشاء قصص غامرة بطرق لم يكن من الممكن تصورها في السابق. ستكون Disney+ متاحة على Vision Pro اعتبارًا من يوم الإطلاق، وقد قامت الشركة بمعاينة المفاهيم المحتملة للجهاز.

أما بالنسبة إلى خان، فهو يقيم في لوس أنجلوس ويعمل مع شركة Apple منذ عام 2019، حيث يتولى العلاقات العامة في مجال البودكاست والكتب. قبل انضمامه إلى شركة Apple، شغل خان مناصب عليا في تسويق البودكاست في Vox Media وGoogle وNest وUber.

أسئلة وأجوبة

ما هو برنامج Apple Vision Pro؟

Apple Vision Pro هي سماعة رأس للواقع المعزز/الواقع الافتراضي تم تطويرها بواسطة Apple. إنها منصة "الحوسبة المكانية" التي تهدف إلى توفير تجارب غامرة من خلال التطبيقات والخدمات والترفيه.

متى يتم إطلاق Apple Vision Pro؟

من المتوقع إطلاق Apple Vision Pro في أوائل عام 2024.

ما هو سعر أبل فيجن برو؟

ويبلغ سعر كل وحدة من Apple Vision Pro 3,500 دولار.

ما هي مسؤوليات زاك خان في دوره الجديد؟

سيتولى زاك كان قيادة العلاقات العامة للمحتوى الموجود على سماعة الرأس Vision Pro، مع التركيز بشكل خاص على الاتصالات المتعلقة بالتطبيقات والخدمات والترفيه.

من سيتولى إدارة العلاقات العامة لمجموعة البودكاست الخاصة بشركة Apple؟

ستتولى أوليفيا ديجيسي مهام العلاقات العامة لمجموعة البودكاست التابعة لشركة Apple بينما تقوم أيضًا بإدارة العلاقات الإعلامية لخدمة الاشتراك Fitness+.

ماذا فعلت أبل في مجال البودكاست؟

لقد كانت شركة Apple لاعباً رئيسياً في صناعة البودكاست منذ إنشائها قبل ما يقرب من عقدين من الزمن. أطلقت مؤخرًا اشتراكات Apple Podcasts، وهي عبارة عن منصة للمبدعين لتوزيع ملفات podcast المتميزة وتحقيق الدخل من تطبيق البودكاست.

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