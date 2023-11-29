تدعم Apple الصندوق العالمي مع كل عملية شراء عبر Apple Pay

تواصل Apple دعمها الطويل الأمد للصندوق العالمي، وهو منظمة منقذة للحياة تكافح أمراضًا مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والملاريا في البلدان النامية. في الفترة من 28 نوفمبر إلى 8 ديسمبر، تعهدت شركة Apple بالتبرع بمبلغ دولار واحد للصندوق العالمي مقابل كل عملية شراء تتم باستخدام Apple Pay على Apple.com، أو في تطبيق Apple Store، أو في متجر Apple Store في جميع أنحاء العالم. توضح هذه المبادرة التزام Apple بتمويل البرامج الصحية الهامة التي تنقذ الأرواح.

ومن خلال الشراكة مع الصندوق العالمي، تمكنت Apple من إحداث تأثير كبير في مكافحة هذه الأمراض الفتاكة. على مدى الأعوام الـ 17 الماضية، دعمت Apple الصندوق العالمي من خلال حملتها (RED)، حيث تقدم مجموعة من منتجات (PRODUCT)RED، بما في ذلك أجهزة iPhone وأحزمة Apple Watch. يذهب جزء من عائدات بيع هذه المنتجات مباشرة إلى الصندوق العالمي، مما يمكنهم من القيام بعملهم الحيوي.

يحمل اليوم العالمي للإيدز، الذي يصادف الأول من ديسمبر، أهمية خاصة لشركة Apple. تعلن Apple كل عام عن مبادرات وفعاليات متعلقة بـ (PRODUCT)RED لرفع مستوى الوعي ودعم جهود الصندوق العالمي. وهذا العام ليس استثناءً، ومن المتوقع أن تصدر شركة Apple إعلانات مثيرة وتطرح مبادرات جديدة للاحتفال بهذا اليوم المهم.

يقتصر تبرع شركة Apple من خلال مبادرة Apple Pay على مليون دولار كحد أقصى. ومع ذلك، مع الشعبية الهائلة التي تتمتع بها خدمة Apple Pay والمجموعة الواسعة من المنتجات المتاحة للشراء، فمن المتوقع أن يتم تحقيق هذا الهدف على الفور. من خلال تشجيع عملائها على إجراء عمليات الشراء من خلال Apple Pay، لا توفر Apple تجربة دفع سلسة فحسب، بل توفر أيضًا فرصة للأفراد للمساهمة في برامج الصحة العالمية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الصندوق العالمي؟

ج: الصندوق العالمي هو منظمة تحارب أمراض مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والسل، والملاريا في البلدان النامية.

س: كيف دعمت شركة Apple الصندوق العالمي؟

ج: لقد كانت شركة Apple شريكًا طويل الأمد للصندوق العالمي من خلال حملتها (RED)، حيث تقدم منتجات (PRODUCT)RED وتتبرع بجزء من العائدات.

س: كيف يمكن للعملاء المساهمة في الصندوق العالمي من خلال شركة Apple؟

ج: يمكن للعملاء المساهمة في الصندوق العالمي عن طريق إجراء عمليات شراء باستخدام Apple Pay على موقع Apple.com، أو في تطبيق Apple Store، أو في متجر Apple Store في جميع أنحاء العالم في الفترة ما بين 28 نوفمبر و8 ديسمبر. وستتبرع Apple بدولار واحد لكل عملية شراء مؤهلة.

س: ما هو المبلغ الذي تبرعت به شركة أبل؟

ج: يقتصر تبرع شركة Apple من خلال مبادرة Apple Pay على مليون دولار كحد أقصى.

س: ما أهمية اليوم العالمي للإيدز بالنسبة لشركة Apple؟

ج: تعلن Apple عادةً عن مبادرات وفعاليات ذات صلة بـ (PRODUCT)RED في اليوم العالمي للإيدز لرفع مستوى الوعي ودعم الصندوق العالمي.