تقوم Apple بتوسيع عائلة M3 الخاصة بها من خلال الابتكارات في الرقائق الموجهة للكمبيوتر الشخصي

أحدثت Apple مؤخرًا ضجة في صناعة التكنولوجيا من خلال تقديم معالج A17 القوي، وهو أول شريحة تستخدم تقنية المعالجة N3 (فئة 3 نانومتر) من TSMC. وبناءً على هذا الإنجاز، قامت الشركة بتوسيع تشكيلة N3 الخاصة بها مع إطلاق عائلة M3 من الرقائق المخصصة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة. تشير هذه الخطوة إلى التزام شركة Apple المستمر بدفع حدود تصميم الرقائق والأداء.

تتكون عائلة M3 من ثلاث وحدات معالجة مركزية معقدة للغاية تلبي احتياجات الحوسبة المختلفة. تتم خدمة أجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية ذات المستوى المبدئي والعادي بواسطة 25 مليار ترانزستور M3. يستهدف جهاز M3 Pro، الذي يحتوي على 37 مليار ترانزستور، الأجهزة ذات الأداء السائد. وأخيرًا، يهدف M3 Max، الذي يضم 92 مليار ترانزستور مثير للإعجاب، إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة المتطورة ومحطات العمل ذات المستوى المبدئي. تم تصميم كل شريحة بدقة لمعالجة مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من الحوسبة اليومية وحتى البرمجة الاحترافية والمحاكاة الهندسية الثقيلة وإنتاج الفيديو.

ولتحقيق هذه المعالجات المتقدمة، يقال إن شركة Apple استثمرت ما يصل إلى مليار دولار في تصميم وإنتاج سلسلة M1 وحدها. وفقا للمحلل جاي غولدبرغ من Digits to Dollars، فإن عددا قليلا جدا من الشركات لديها القدرة المالية للقيام بمثل هذا المسعى التنموي الكبير. يتجلى تفاني شركة Apple في إنشاء شرائح متطورة في عدد الترانزستورات في كل شريحة M3، حيث حصل M3 Max على لقب المعالج الأحادي الأكثر تعقيدًا المتوفر حاليًا.

يوضح قرار Apple باستخدام عملية تصنيع N3 الخاصة بشركة TSMC لعائلة M3 التزام الشركة بالكفاءة الاقتصادية. على الرغم من أن هذه التكنولوجيا جديدة نسبيًا، إلا أنه يبدو أنها أتت بثمارها، حيث من المحتمل أن تتمكن Apple من تركيب ما يصل إلى 415 قالب M3 على رقاقة واحدة مقاس 300 ملم. يشير هذا إلى حجم قالب أصغر يبلغ حوالي 146 مم² مقارنةً بـ AMD's Phoenix، الذي يبلغ حجم القالب 178 مم². من الأسهل عمومًا إنتاج الرقائق الأصغر حجمًا، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.

إن الاستثمار الكبير في تطوير السيليكون، بما في ذلك شرائح M3-series، يؤكد مجددًا أن Apple هي واحدة من الشركات القليلة القادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع الطموحة. إن حجم هذا المسعى، إلى جانب التطوير الداخلي للشركة للملكية الفكرية، يسلط الضوء على تفاني شركة Apple في الابتكار. لا تتميز عائلة M3 فقط بأنوية مخصصة للأغراض العامة استنادًا إلى بنية مجموعة تعليمات Arm، ولكنها تقدم أيضًا بنية GPU جديدة تدعم تتبع الشعاع المسرع للأجهزة وتظليل الشبكة، ووحدة AI NPU جديدة، ومحرك وسائط متعددة جديد.

بشكل عام، يؤدي توسع Apple لعائلة M3 إلى دفع حدود أداء الرقائق في الأجهزة الموجهة للكمبيوتر الشخصي. تعمل جهود الاستثمار والتطوير الداخلي الكبيرة التي تبذلها الشركة على ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في تصميم الرقائق والابتكار التكنولوجي.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي عائلة رقائق M3؟



ج: عائلة M3 عبارة عن سلسلة من الرقائق الموجهة للكمبيوتر الشخصي التي طورتها شركة Apple لأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة. وهو يتألف من ثلاث وحدات معالجة مركزية معقدة للغاية تلبي احتياجات الحوسبة المختلفة.

س: ما الذي يميز عائلة M3؟



ج: تتميز عائلة M3 بالتصميم المتقدم وقدرات الأداء. تم تصميم كل شريحة بدقة لمعالجة مجموعة واسعة من المهام، بدءًا من الحوسبة اليومية وحتى البرمجة الاحترافية والمحاكاة الهندسية الثقيلة وإنتاج الفيديو.

س: ما هي عملية تصنيع N3 الخاصة بشركة TSMC؟



ج: إن عملية تصنيع N3 الخاصة بشركة TSMC هي تقنية متطورة تستخدم في تصنيع رقائق أشباه الموصلات. توفر هذه العملية كفاءة اقتصادية محسنة وتسمح بإنتاج شرائح أصغر وأكثر قوة.

س: كيف يمكن مقارنة عائلة M3 بـ Phoenix من AMD؟



ج: تتميز عائلة M3 بأعداد مختلفة من الترانزستورات، حيث حصل M3 Max على لقب المعالج الأحادي الأكثر تعقيدًا المتوفر حاليًا. يشير حجم القالب الأصغر لرقائق M3 إلى مزايا التكلفة المحتملة مقارنة بمعالج AMD's Phoenix.

س: لماذا تتمتع شركة Apple بقدرة فريدة على القيام بمثل هذه المساعي التطويرية؟



ج: إن استثمار Apple الكبير في تطوير السيليكون وتطويرها الداخلي للملكية الفكرية (IP) يسلط الضوء على القدرة الاقتصادية للشركة وتفانيها في الابتكار. وهذا يسمح لشركة Apple بتنفيذ مشاريع طموحة مثل تطوير عائلة رقائق M3.