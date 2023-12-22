عائلة معالجات M3 من Apple: إعادة تعريف القوة والكفاءة

يشير إطلاق Apple مؤخرًا لعائلة معالجات M3، إلى جانب طرازي MacBook Pro وiMac أواخر عام 2023، إلى تحول كبير في نهج الشركة في إطلاق شرائح جديدة. على عكس الإصدارات السابقة، حيث كشفت Apple النقاب عن الطرازات الأساسية أولاً وتبعتها إصدارات Pro وMax لاحقًا، قدم الكشف الأخير M3 وM3 Pro وM3 Max في وقت واحد، إيذانًا بجيل جديد من المعالجات.

أهم ما يميز عائلة M3 هو عملية التصنيع الرائدة في الصناعة بدقة 3 نانومتر، والتي تعزز الكفاءة والأداء. ويتجلى التزام شركة Apple بالموازنة بين استهلاك الطاقة والأداء في تركيزها على كفاءة تصميماتها. إن الانتقال إلى تقنية 3 نانومتر لا يعني ببساطة المزيد من الترانزستورات؛ وبدلاً من ذلك، تضمن شركة Apple أن كل ترانزستور مهم لتحقيق أقصى قدر من الأداء لكل واط.

توفر شرائح M3 العديد من التحسينات والميزات الملحوظة. يسمح عدد الترانزستورات الأعلى بمزيد من نوى المعالجة، بينما تحصل وحدة معالجة الرسومات على تعزيز بميزات مثل تتبع الأشعة المتسارع بواسطة الأجهزة وتظليل الشبكة. تتضمن التحسينات الأخرى سعة ذاكرة موحدة أعلى، ومحركًا عصبيًا مُعاد تصميمه، وبرامج ترميز AV محسنة. يعد المحرك العصبي في M3 أسرع بنسبة تصل إلى 60% من سابقه، M1، كما أنه أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

تؤكد شركة Apple على أن هذه الميزات لا تقتصر على الأجهزة الرئيسية ولكنها في متناول جميع المستخدمين. تظل الشركة ملتزمة ببناء أنظمة تعمل على تحسين سير العمل الواقعي دون التضحية بإمكانية النقل. تعمل عائلة M3 على إضفاء الطابع الديمقراطي على هذه الميزات وتضمن إتاحتها لمجموعة واسعة من المستخدمين.

تستفيد شرائح M3 من عملية 3 نانومتر الجديدة، والتي تترجم إلى أداء أسرع وعمر بطارية محسن. تتلقى وحدة معالجة الرسومات ترقيات كبيرة، بما في ذلك بنية رسومات جديدة، وتقنية التخزين المؤقت الديناميكي، ودعم تتبع الأشعة وتظليل الشبكة. تم تحسين المحرك العصبي للتعلم الآلي على الجهاز، بينما تعمل إضافة برنامج الترميز AV1 على تحسين قدرات الوسائط.

تختلف النماذج المختلفة لعائلة M3 من حيث عدد النوى ونواة وحدة معالجة الرسومات. يوفر M3 Pro وM3 Max خيارات أساسية متزايدة لتلبية احتياجات المستخدمين المتنوعة. يوفر M3 Max أيضًا دعمًا أكبر للذاكرة لأولئك الذين يحتاجون إلى سعة أعلى.

وبينما تقتصر مراجعتنا لعائلة M3 على الوحدات التي تقدمها شركة آبل، فمن الواضح أن هذه المعالجات تعيد تعريف القوة والكفاءة في تشكيلة آبل. تمثل عائلة M3 قفزة كبيرة للأمام في الأداء وتُظهر تفاني Apple الثابت في الابتكار وتلبية احتياجات مستخدميها.