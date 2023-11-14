تقديم تطبيق Journal's Journal في iOS 17.2: تجربة كتابة مخصصة

يقدم آخر تحديث من Apple، iOS 17.2، إضافة غيرت قواعد اللعبة - تطبيق Apple Journal الذي طال انتظاره. تم الكشف عن تطبيق Journal في مؤتمر WWDC 2023، وهو مصمم لإحداث ثورة في طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم والتقاط أفكارهم وتجاربهم. يستخدم هذا التطبيق الفريد التعلم الآلي على الجهاز لتقديم اقتراحات ومطالبات مخصصة لتدوين اليوميات، مما يميزه عن تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى.

إحدى الميزات الرئيسية لتطبيق Apple Journal هي Suggestions API، مما يسمح بالتكامل مع التطبيقات الأخرى. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين تلقي مطالبات كتابية مخصصة بناءً على تفاعلاتهم اليومية وصورهم وحتى جلسات التمرين. يشجع التطبيق المستخدمين على تسجيل أفكارهم وذكرياتهم، مما يضمن عدم نسيان أي لحظة ثمينة.

ولمساعدة المستخدمين على تنظيم أفكارهم، يسمح تطبيق Journal بوضع علامة على الإدخالات على أنها مهمة، مما يجعلها بارزة بين البقية. بالإضافة إلى ذلك، مع التشفير الشامل، تعد الخصوصية أولوية قصوى. يمكن للمستخدمين أن يطمئنوا إلى أن إدخالاتهم الشخصية ستظل آمنة ومحمية بالكامل.

بالانتقال إلى الميزات الأخرى القادمة مع iOS 17.2، تلقت أداة الطقس عملية تجميل. مع الإضافات الجديدة بما في ذلك الأدوات التفصيلية والتنبؤات اليومية وشروق الشمس وغروبها، يتمتع المستخدمون بإمكانية الوصول بشكل أكبر إلى أحدث معلومات الطقس بلمحة. علاوة على ذلك، سيستمتع مستخدمو iPhone وiPad بخيار الساعة التناظرية الجذاب بصريًا.

يعد تطبيق Journal في iOS 17.2 قفزة هائلة إلى الأمام في مجال تدوين اليوميات الرقمية وتجارب تدوين الملاحظات. فهو يمكّن المستخدمين من التقاط لحظاتهم وتجربة إلهام الكتابة والحفاظ على ذكرياتهم آمنة. احصل على تحديث iOS 17.2 وأطلق العنان لإبداعك مع تطبيق Apple Journal اليوم!

الأسئلة المتكررة

ما الذي يجعل تطبيق Apple Journal مختلفًا عن تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى؟

يتميز تطبيق Apple's Journal عن تطبيقات تدوين الملاحظات الأخرى نظرًا لقدراته على التعلم الآلي على الجهاز. يوفر التطبيق اقتراحات ومطالبات مخصصة لكتابة اليوميات بناءً على تفاعلات المستخدم وصوره وحتى التدريبات.

هل يمكنني وضع علامة على إدخالات معينة على أنها مهمة في تطبيق Journal؟

نعم، يتيح تطبيق Journal للمستخدمين وضع علامة على إدخالات معينة باعتبارها مهمة، مما يسهل تمييزها والوصول إليها بين الإدخالات الأخرى.

هل تطبيق المجلة آمن؟

قطعاً! يضمن تطبيق Journal التشفير الشامل، مما يحمي خصوصية إدخالاتك الشخصية.

ما الميزات الأخرى التي يمكن أن أتوقعها في iOS 17.2؟

يوفر iOS 17.2 أيضًا تحديثات لأداة الطقس، مع خيارات جديدة مثل Detailed وDaily Forecast وSunrise & Sunset. بالإضافة إلى ذلك، سيستمتع مستخدمو iPhone وiPad بخيار الساعة التناظرية الجذاب.