انضمت برناديت سيمباو، المديرة التنفيذية السابقة لشركة Apple، إلى NBCUniversal لقيادة الاتصالات الإستراتيجية

اختارت NBCUniversal برناديت سيمباو، المديرة التنفيذية السابقة للعلاقات العامة والاتصالات في شركة Apple، لتتولى منصب نائب الرئيس الأول للاتصالات الإستراتيجية. بفضل سجل حافل في صناعة التكنولوجيا، سيكون مقر Simpao في نيويورك وسيعمل بشكل وثيق مع فريق الاتصالات الإستراتيجية لمحفظة الترفيه والمباشرة إلى المستهلك الخاصة بشركة NBCUniversal.

سيكون تركيز Simpao الأساسي على Peacock، خدمة البث المباشر التابعة لـ NBCUniversal، والتي اكتسبت جذبًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى Peacock، ستقدم أيضًا خبرتها لدعم المبادرات عبر شبكات مختلفة، بما في ذلك NBC وBravo وE! وOxygen True Crime وSYFY وUniversal Kids وUSA Network.

وستكون أليسون رولينغز، نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات الإستراتيجية في NBCUniversal Media Group، المشرف المباشر على Simpao. أعرب رولينجز عن حماسه للإضافة الجديدة للفريق، مسلطًا الضوء على خبرة سيمباو الواسعة وقدرتها على قيادة استراتيجيات الاتصال الفعالة.

قبل انضمامه إلى NBCUniversal، شغل Simpao مناصب رئيسية في شركات إعلامية بارزة. وفي شركة Apple، قادت فريق العلاقات العامة والاتصالات العالمي لتطبيق Apple TV وأعمال الفيديو والرياضة الخاصة بالشركة. تراوحت مسؤولياتها بين إدارة الشراكات، مثل الدوري الأمريكي لكرة القدم وخدمة البث المباشر MLS Season Pass، إلى الإشراف على إطلاق Apple TV+ وApple News+ وApple One.

تشمل مسيرة Simpao المهنية أيضًا أدوارًا في AMC Networks وViacom، حيث قامت بتطوير وتنفيذ استراتيجيات الاتصال لمختلف الأقسام، بما في ذلك القسم الدولي وBET Networks وViacom Corporate.

من خلال ضم Simpao، تهدف NBCUniversal إلى تعزيز جهود الاتصالات الإستراتيجية وتعزيز وجودها في مشهد البث التنافسي. بفضل خلفيتها الواسعة في مجالي التكنولوجيا والإعلام، تتمتع Simpao بوضع جيد للمساهمة في النجاح المستمر لعروض NBCUniversal الترفيهية والعروض المباشرة للمستهلك.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو دور برناديت سيمباو الجديد في NBCUniversal؟

تم تعيين برناديت سيمباو في منصب نائب الرئيس الأول للاتصالات الإستراتيجية في NBCUniversal.

2. ما هو التركيز الأساسي لسيمباو؟

ستركز Simpao في المقام الأول على Peacock، خدمة البث المباشر التابعة لـ NBCUniversal، بينما تدعم أيضًا المبادرات عبر الشبكات الأخرى تحت مظلة NBCUniversal.

3. من سيقدم تقاريره إلى NBCUniversal؟

سيقدم Simpao تقاريره إلى أليسون رولينجز، نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات الإستراتيجية في NBCUniversal Media Group.

4. ما هي أدوار Simpao السابقة قبل انضمامه إلى NBCUniversal؟

قبل انضمامها إلى NBCUniversal، شغلت سيمباو مناصب تنفيذية في Apple وAMC Networks وViacom، حيث اكتسبت خبرة قيمة في العلاقات العامة والاتصالات.

5. كيف تخطط NBCUniversal للاستفادة من خبرة Simpao؟

من خلال الاستفادة من خلفية Simpao الواسعة في صناعات التكنولوجيا والإعلام، تهدف NBCUniversal إلى تعزيز جهود الاتصالات الإستراتيجية وترسيخ مكانتها في سوق البث المباشر عالي التنافسية.