اكتشف قوائم التشغيل التعاونية والمزيد في Apple Music مع iOS 17.2

كشفت Apple Music عن ميزتين جديدتين مثيرتين مع إصدار iOS 17.2 (حاليًا في النسخة التجريبية): قوائم التشغيل التعاونية وقائمة التشغيل "المفضلة" التلقائية. في حين أن Spotify معروف تقليديًا بميزاته الاجتماعية، إلا أن Apple Music تلحق بالركب من خلال تقديم قوائم التشغيل التعاونية.

للوصول إلى قائمة التشغيل "المفضلة" التلقائية الجديدة، ما عليك سوى الانتقال إلى المكتبة > قوائم التشغيل في Apple Music، والتمرير لأسفل حتى تجد قائمة التشغيل المفضلة التي تم إنشاؤها تلقائيًا.

ولكن دعونا نتعمق في أهم ما يميز نظام التشغيل iOS 17.2 – قوائم التشغيل التعاونية – ونستكشف كيفية عملها.

لبدء استخدام قوائم التشغيل التعاونية في Apple Music، تأكد من تثبيت الإصدار التجريبي من iOS 17.2 على جهاز iPhone أو iPad. بمجرد تشغيل الإصدار التجريبي، افتح Apple Music واتبع الخطوات التالية:

1. اضغط على علامة التبويب "المكتبة" في الأسفل، ثم حدد "قوائم التشغيل".

2. اختر قائمة تشغيل قمت بإنشائها أو قم بإنشاء قائمة جديدة (يُرجى ملاحظة أن هذه الميزة تعمل حاليًا فقط مع قوائم التشغيل الخاصة بك، وليس مع قوائم التشغيل المنسقة في Apple Music).

3. اضغط على الأيقونة ذات الثلاث نقاط الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

4. حدد خيار "التعاون"، والذي ينبغي أن يكون الخيار الثاني من الأعلى.

5. يمكنك الآن تحديد ما إذا كان المتعاونون بحاجة إلى الموافقة أم لا.

6. اضغط على "بدء التعاون" لدعوة الأشخاص للانضمام إلى قائمة التشغيل الخاصة بك.

7. لإدارة إعدادات التعاون، ارجع إلى قائمة التشغيل وانقر على أيقونة النقاط الثلاث مرة أخرى. ستجد خيار "إدارة التعاون".

بمجرد تمكين التعاون، سيتمكن أي شخص تشارك معه رابط قائمة التشغيل من تحرير الأغاني وإعادة ترتيبها، بالإضافة إلى تغيير اسم وصورة قائمة التشغيل.

تفتح هذه الميزة الجديدة إمكانيات مثيرة لاكتشاف الموسيقى ومشاركتها مع الأصدقاء. جربها وأخبرنا برأيك في التعليقات!

أسئلة وأجوبة

هل يمكنني استخدام قوائم التشغيل التعاونية على Apple Music مع الإصدار التجريبي من iOS 17.2؟

نعم، يمكنك استخدام قوائم التشغيل التعاونية على Apple Music مع الإصدار التجريبي من iOS 17.2. ما عليك سوى اتباع الخطوات الموضحة أعلاه للبدء.

هل يمكنني التعاون مع الآخرين في قوائم التشغيل المنسقة في Apple Music؟

حاليًا، تعمل ميزة قائمة التشغيل التعاونية فقط مع قوائم التشغيل التي قمت بإنشائها. لا يمكنك التعاون مع الآخرين في قوائم التشغيل المنسقة في Apple Music.

هل يحتاج المتعاونون إلى الموافقة؟

لديك خيار الموافقة على المتعاونين أو السماح لهم ببدء التعاون على الفور. هذا الاختيار متروك لمنشئ قائمة التشغيل.

هل يمكن للمتعاونين تعديل اسم وصورة قائمة التشغيل؟

نعم، بمجرد دعوة شخص ما للتعاون في قائمة تشغيل، يمكنه تعديل اسم وصورة قائمة التشغيل، بالإضافة إلى إعادة ترتيب الأغاني وإضافتها.