Apple Music Classical: توسيع إمكانية الوصول وتحسين تجربة الاستماع

تستمر Apple Music Classical في التطور وتلبية احتياجات عشاق الموسيقى الكلاسيكية. يقدم التحديث v1.1 الأخير، المتوفر على App Store، مجموعة مثيرة من التحسينات التي تضمن رحلة موسيقية غنية وغامرة.

إحدى الإضافات البارزة هي التصميم الجديد المصمم خصيصًا لمستخدمي iPad. بفضل التصميم المحسّن الذي يستفيد بشكل كامل من الشاشة الأكبر حجمًا، يتميز التطبيق الآن بشريط جانبي للتنقل من أجل التنقل السلس وشريط أدوات التحكم في الوسائط لسهولة الوصول إليه أثناء التشغيل.

بينما يمكن الوصول إلى الموسيقى الكلاسيكية من خلال مكتبة تطبيقات الموسيقى القياسية، تقدم Apple Music Classical مجموعة متميزة من عناصر التصميم المصممة خصيصًا لعشاق الموسيقى الكلاسيكية. يتضمن ذلك وفرة من البيانات الوصفية للتسجيلات، مما يوفر معلومات متعمقة حول الملحنين والموصلات. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التطبيق إمكانات بحث محسنة تتيح للمستخدمين التعمق في الموسيقى الكلاسيكية بدقة أكبر. تساهم قوائم التشغيل والتوصيات المنسقة خصيصًا في توفير تجربة استماع مخصصة.

توفر Apple Music Classical أيضًا بثًا عالي الجودة للموسيقى الكلاسيكية، وتدعم صوتًا عالي الدقة يصل إلى 192 كيلو هرتز. على الرغم من أنها تتطلب اتصالاً دائمًا بالإنترنت، إلا أن ميزة البث هذه تضمن دقة صوت لا مثيل لها للمستمعين الأكثر تميزًا. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تنزيل الأغاني في وضع عدم الاتصال للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال غير مدعوم.

يمثل إصدار v1.1 علامة فارقة هامة لـ Apple Music Classical، حيث يمثل أول تحديث رئيسي منذ تقديم التطبيق في مايو. ركزت التحديثات السابقة في المقام الأول على إصلاحات الأخطاء الطفيفة، بينما يعمل هذا الإصدار الأخير على توسيع نطاق توفره لمنصات iPhone وiPad وAndroid، مما يجعله في متناول مجموعة واسعة من عشاق الموسيقى الكلاسيكية.

أسئلة وأجوبة:

س: هل تتوفر خدمة Apple Music Classical على جهاز iPad؟

ج: نعم، لقد أدى التحديث الأخير للإصدار 1.1 إلى تحسين التطبيق لجهاز iPad، حيث يوفر تصميمًا جديدًا ووظائف محسنة.

س: ما الميزات الإضافية التي تقدمها Apple Music Classical؟

ج: توفر Apple Music Classical بيانات وصفية أكثر ثراءً، ومعلومات تفصيلية حول الملحنين والقادة الموسيقيين، وإمكانات بحث دقيقة، وقوائم تشغيل وتوصيات منسقة خصيصًا.

س: هل يمكنني الاستماع إلى البث عالي الجودة على Apple Music Classical؟

ج: نعم، تدعم Apple Music Classical تدفق ما يصل إلى 192 كيلو هرتز من الصوت عالي الدقة بدون فقدان، مما يضمن تجربة استماع استثنائية.

س: هل يمكنني تنزيل الأغاني للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال على Apple Music Classical؟

ج: لا، يتطلب التطبيق اتصالاً دائمًا بالإنترنت ولا يدعم تنزيل الأغاني في وضع عدم الاتصال.