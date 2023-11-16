استمتع بتجربة ألحان الموسيقى الكلاسيكية مع تطبيق Apple Music الجديد

قامت Apple Music بتوسيع عروضها من خلال إطلاق تطبيق الموسيقى الكلاسيكية الجديد لجهاز iPad. ومع Apple Music Classical، المتوفر الآن للتنزيل من App Store، يمكن للمستخدمين التعمق في مكتبة واسعة من تسجيلات الموسيقى الكلاسيكية.

تأتي هذه الإضافة المثيرة بعد إطلاق Apple لتطبيق الموسيقى الكلاسيكية لجهاز iPhone في وقت سابق من هذا العام. يقدم التطبيق، وهو نتيجة استحواذ Apple على خدمة بث الموسيقى الكلاسيكية Primephonic، مجموعة واسعة من التسجيلات التي يمكن البحث عنها بسهولة بواسطة الملحن والعمل والموصل والمزيد.

إحدى الميزات البارزة في Apple Music Classical هي دعمها للصوت بدون فقدان جودة تصل إلى 192 كيلو هرتز / 24 بت. وهذا يضمن أن المستخدمين يمكنهم الاستمتاع بثراء وتعقيدات المؤلفات الكلاسيكية بأعلى دقة ممكنة.

يوفر تطبيق الموسيقى الكلاسيكية، الذي تم تحسينه خصيصًا ليناسب شاشة iPad الأكبر حجمًا، تجربة استماع سلسة وغامرة. يتميز التطبيق بشريط جانبي للتنقل مصمم جيدًا يسمح للمستخدمين بتصفح مكتبتهم بسهولة والوصول إلى قوائم التشغيل والاستفادة من إمكانات البحث القوية في التطبيق.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هي موسيقى Apple Music الكلاسيكية؟

Apple Music Classical هو تطبيق مخصص يقدم مجموعة واسعة من تسجيلات الموسيقى الكلاسيكية. فهو يسمح للمستخدمين بالبحث عن مقطوعات موسيقية محددة واستكشاف الموسيقى بواسطة الملحنين والموصلات والمزيد.

هل تتطلب Apple Music Classic اشتراكًا؟

نعم، يتوفر Apple Music Classical كجزء من اشتراك Apple Music. يمكن للمستخدمين الاستمتاع بمكتبة الموسيقى الكلاسيكية الواسعة للتطبيق من خلال الاشتراك في Apple Music.

هل يتم دعم الصوت بدون خسارة في Apple Music Classical؟

قطعاً! يدعم Apple Music Classical الصوت بدون فقدان جودة تصل إلى 192 كيلو هرتز / 24 بت. وهذا يضمن تجربة استماع استثنائية وغامرة لعشاق الموسيقى الكلاسيكية.

هل تتوفر خدمة Apple Music Classical على الأجهزة الأخرى؟

حاليًا، يتوفر تطبيق Apple Music Classical لأجهزة iPad وiPhone. على الرغم من وجود إصدار Android، لا يوجد تطبيق محدد لنظام التشغيل Mac حتى الآن. ومع ذلك، لا يزال بإمكان مستخدمي Mac الوصول إلى مجموعة الموسيقى الكلاسيكية من Apple Music من خلال تطبيق Apple Music على أجهزتهم.

انغمس في جمال الموسيقى الكلاسيكية واستكشف عالمًا من المقطوعات الموسيقية الخالدة مع Apple Music Classical. قم بتنزيل التطبيق اليوم واستمتع بتجربة التناغمات التي أسرت المستمعين لعدة قرون.