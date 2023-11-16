Apple Music Classical متوفر الآن لأجهزة iPad: عصر جديد لبث الموسيقى الكلاسيكية

تُحدث شركة Apple موجات في صناعة بث الموسيقى الكلاسيكية من خلال إصدار Apple Music Classical لأجهزة iPad. يعمل هذا التحديث المثير على توسيع نطاق توفر الخدمة ليتجاوز أجهزة iPhone وAndroid، مما يمثل المرة الأولى التي يمكن فيها الوصول إلى Apple Music Classical على أجهزة iPad.

مع إطلاق الإصدار 1.1 من تطبيق Apple، يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بواجهة محسنة مصممة خصيصًا للشاشة الأكبر حجمًا لأجهزة iPad. يتميز التطبيق بشريط جانبي للتنقل وعناصر تحكم في تشغيل الوسائط على طول الجزء السفلي من الشاشة، مما يوفر تجربة سلسة وغامرة لعشاق الموسيقى الكلاسيكية.

ما يميز Apple Music Classical عن خدمات البث الأخرى هو تفانيها في هذا النوع. في عام 2021، استحوذت Apple على خدمة بث الموسيقى الكلاسيكية Primephonic، مما عزز التزامها بتقديم تجربة موسيقية كلاسيكية استثنائية. أدى دمج Primephonic في Apple Music إلى إنشاء تطبيق جديد مخصص للموسيقى الكلاسيكية.

يمكن الآن للمشتركين في Apple Music الوصول إلى أكثر من خمسة ملايين مقطوعة موسيقية كلاسيكية من خلال تطبيق Apple Music Classical. لا تشتمل هذه المكتبة الواسعة على الكلاسيكيات الشهيرة فحسب، بل تتضمن أيضًا إصدارات جديدة عالية الجودة وألبومات حصرية وقوائم تشغيل منسقة. علاوة على ذلك، يوفر التطبيق ميزات إضافية مثل السيرة الذاتية للملحن، والغوص العميق في الأعمال الرئيسية، ومعلومات مفصلة حول كل مسار.

ويتجلى اهتمام شركة Apple بالتفاصيل في العرض الفني للتطبيق. قامت الشركة بتكليف صور رقمية عالية الدقة لملحنين مشهورين مثل بيتهوفن وشوبان وباخ. تضيف هذه الصور، التي تم إنشاؤها باستخدام لوحات الألوان والمراجع الفنية من العصور الكلاسيكية الخاصة بها، عنصرًا جذابًا بصريًا إلى التطبيق.

تتعاون Apple Music Classical أيضًا مع فناني ومؤسسات الموسيقى الكلاسيكية لتوفير محتوى وتسجيلات حصرية، مما يزيد من إثراء تجربة الاستماع للمستخدمين.

إذا كنت من مستخدمي iPad ولديك شغف بالموسيقى الكلاسيكية، فإن Apple Music Classical هو تطبيق لا بد منه. انغمس في عالم الموسيقى الكلاسيكية واستكشف مجموعة واسعة من المقطوعات الموسيقية لملحنين وفناني الأداء المشهورين. بفضل واجهته البديهية وميزاته الشاملة، يرتقي Apple Music Classical بتدفق الموسيقى الكلاسيكية إلى آفاق جديدة.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يمكنني الوصول إلى Apple Music Classical على جهاز iPad الخاص بي؟

ج: نعم، أصبح تطبيق Apple Music Classical متاحًا الآن لأجهزة iPad، مما يزيد من توفره ليشمل أجهزة iPhone وAndroid.

س: ما الذي يجعل Apple Music Classical فريدًا؟

ج: إن Apple Music Classical مخصص لنوع الموسيقى الكلاسيكية، ويقدم مكتبة واسعة من مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية والألبومات الحصرية وقوائم التشغيل المنسقة وميزات إضافية مثل السيرة الذاتية للملحن والتعمق في الأعمال الرئيسية.

س: هل تتمتع Apple Music Classical بأعمال فنية جذابة؟

ج: نعم، كلفت Apple بالتقاط صور رقمية عالية الدقة لملحنين مشهورين للتطبيق، باستخدام لوحات الألوان والمراجع الفنية من فتراتهم الكلاسيكية.

س: هل تتعاون Apple Music Classical مع فناني ومؤسسات الموسيقى الكلاسيكية؟

ج: نعم، تعمل Apple Music Classical مع فناني ومؤسسات الموسيقى الكلاسيكية لتوفير محتوى وتسجيلات حصرية.

س: هل تتوفر خدمة Apple Music Classical لجميع مشتركي Apple Music؟

ج: نعم، يمكن لجميع مشتركي Apple Music الوصول إلى Apple Music Classical، مما يوسع تجربتهم الموسيقية لتشمل عالم الموسيقى الكلاسيكية.