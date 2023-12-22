أبل تسوي دعوى قضائية بقيمة 25 مليون دولار بشأن ميزة المشاركة العائلية

أدت تسوية الدعوى القضائية الأخيرة إلى موافقة شركة Apple على دفع 25 مليون دولار للمستخدمين المؤهلين الذين شاركوا في ميزة المشاركة العائلية في الفترة ما بين 21 يونيو 2015 و30 يناير 2019. وفي حين أنه من المتوقع أن يكون المبلغ الذي سيحصل عليه كل مستلم حوالي 30 دولارًا، إلا أن المستخدمين نذكر أن هذا المبلغ الصغير يمكن أن يغطي بضعة أشهر من خدمات الاشتراك الشهيرة مثل Netflix أو Hulu.

زعمت الدعوى، التي تم رفعها في الأصل في عام 2019، أن شركة آبل قد أخطأت في تمثيل عدد تطبيقات وخدمات الطرف الثالث التي كانت متوافقة مع خيار المشاركة العائلية. على الرغم من السماح لما يصل إلى ستة أفراد من العائلة بمشاركة الاشتراكات في خدمات Apple المختلفة، بما في ذلك Apple Card وApple Music وApple News Plus وApple TV Plus وApple Arcade، زعمت الشكوى أن Apple أعلنت بشكل خاطئ عن توفر الميزة على الصفحات المقصودة لـ تطبيقات معينة.

ومع ذلك، نفت شركة Apple أي تحريف فيما يتعلق بنطاق المشاركة العائلية. وعلى الرغم من ذلك، وافقت الشركة على شروط التسوية، والتي تتضمن تخصيص ما يصل إلى 50 دولارًا لكل مطالب وتخصيص 10 ملايين دولار كحد أقصى لتغطية الرسوم القانونية.

سيتلقى العملاء المتأثرون قريبًا إشعارًا عبر البريد الإلكتروني بشأن التسوية، ولكن يمكنهم أيضًا ملء نموذج على الموقع الرسمي للقضية في الوقت الذي يناسبهم. المدفوعات، المتوقع إجراؤها من خلال تحويل أو شيك ACH، ليس لها جدول زمني محدد حتى الآن.

من المهم ملاحظة أنه من خلال قبول السداد، يفقد المستخدمون حقهم في المشاركة في أي دعاوى قضائية مستقبلية تتعلق بالإعلان الكاذب المزعوم لـ Family Sharing. إذا كنت تنوي متابعة الإجراءات القانونية بشكل مستقل، فيجب أن يتم ذلك دون الدعم المالي من هذه التسوية.