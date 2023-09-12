موديلات iPhone Pro الجديدة من Apple: التسعير والترقيات

من المقرر أن تكشف شركة آبل النقاب عن طرازاتها الجديدة من iPhone Pro في حفل إطلاق الليلة، وبينما كانت هناك العديد من التسريبات والتقارير التي تكشف عن الهواتف القادمة، لا يزال هناك لغز واحد: السعر. تشير الشائعات إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في أسعار الطرازات المباعة في الولايات المتحدة، ولكن ماذا عن الأسعار في الهند؟

في الولايات المتحدة، بدأت سلسلة iPhone 14 بسعر 799 دولارًا، بينما تم تحديد النموذج الأساسي للمشترين الهنود بسعر 79,900 روبية. ومن المتوقع أن تظل أسعار الطرازات غير الاحترافية كما هي في العام الماضي. ومع ذلك، بالنسبة لجهاز iPhone 15 Plus، من المتوقع أن يصل سعره إلى 89,900 روبية.

الآن، دعونا نتحدث عن نماذج برو. من المتوقع أن يأتي iPhone 15 Pro مع زيادة في السعر قدرها 100 دولار، ومن المحتمل أن يبدأ من 1099 دولارًا في الولايات المتحدة. في الهند، يمكن أن يكون هناك ارتفاع لا يقل عن 10,000 روبية مقارنة بطراز العام الماضي. أما بالنسبة لجهاز iPhone 15 Pro Max، فقد يشهد زيادة أكبر في السعر، ومن المحتمل أن يصل إلى 1299 دولارًا في الولايات المتحدة، حيث يشهد المشترون الهنود زيادة ملحوظة عن العام السابق.

ستشهد طرز iPhone 15 القياسية بعض الترقيات المهمة. سيتم استبدال النوتش المألوف بالجزيرة الديناميكية، مما يؤدي إلى توسيع مساحة الشاشة وتقليل الحواف. يُشاع أن الكاميرا الأساسية ستتم ترقيتها من 12 ميجابكسل إلى 48 ميجابكسل، وسيتم تشغيل الأجهزة بواسطة مجموعة شرائح A16 Bionic. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يستخدم الطرازان غير الاحترافيين والبرو منفذ USB من النوع C، ليحل محل كابل Lightning.

ستحتوي طرازات Pro على إطار من التيتانيوم، ليحل محل الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يؤدي إلى وزن أخف. سيقدم iPhone 15 Pro Max عدسة المنظار التي توفر تقريب بصري 5x-6x. سيتحول كلا الطرازين Pro أيضًا إلى منافذ USB من النوع C.

من المهم أن نلاحظ أن تقديرات ارتفاع الأسعار هذه مبنية على شائعات، لذا يجب أن تؤخذ بعين الشك.

مصادر:

– ستكشف Apple عن طرازات iPhone Pro الجديدة في حفل إطلاق الليلة.

- من المتوقع أن تظل أسعار الطرازات غير الاحترافية كما هي في العام الماضي.

– من المتوقع أن يصل سعر iPhone 15 Plus إلى 89,900 روبية.

- من المحتمل أن يبدأ سعر iPhone 15 Pro من 1099 دولارًا في الولايات المتحدة.

- قد يشهد هاتف iPhone 15 Pro Max ارتفاعًا في السعر إلى 1299 دولارًا في الولايات المتحدة.

– ستحتوي طرازات iPhone 15 على شاشة Dynamic Island.

- يشاع أن الكاميرا الأساسية سيتم ترقيتها إلى 48 ميجابكسل.

– سيتم تشغيل الأجهزة بواسطة مجموعة شرائح A16 Bionic.

- من المتوقع أن يستخدم كلا الطرازين غير الاحترافي والبرو منافذ USB من النوع C.

– ستحتوي طرازات Pro على إطار من التيتانيوم، مما يقلل الوزن.

- سيقدم هاتف iPhone 15 Pro Max عدسة المنظار ذات التقريب البصري.