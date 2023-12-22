تحديث iPhone الجديد، iOS 17.2، يقدم ميزات مثيرة

في عالم أجهزة iPhone، تتزايد الإثارة بشأن تحديث iOS 17.2 القادم. من المتوقع أن يجلب هذا التحديث الرئيسي مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة لتحسين تجربة المستخدم. دعنا نتعمق في ما يخبئه مستخدمو iPhone الذين يعملون بنظام iOS 17.2.

أولاً وقبل كل شيء، أهم ما يميز هذا التحديث هو تقديم تطبيق Journal. تم تصميمه للسماح للمستخدمين بالكتابة عن حياتهم، وهو يوفر منصة لممارسة الامتنان وتحسين الرفاهية العامة. بفضل ميزات مثل إنشاء الإدخال السهل والإشعارات المجدولة والتشفير الآمن، تميز Journal نفسها كأداة تسجيل يومية متكاملة وآمنة لمستخدمي iPhone.

بالنسبة إلى iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، يحصل زر الإجراء على إضافة جديدة. سيكون لدى المستخدمين الآن اختصار مباشر للترجمة، مما يسمح بالتواصل السلس بلغات مختلفة. تلغي هذه الميزة الحاجة إلى فتح تطبيق منفصل وتجعل الترجمة سهلة.

إضافة أخرى مثيرة لجهاز iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max هي Apple Vision Pro. يمكن للمستخدمين الآن تصوير مقاطع فيديو مكانية تظهر كلقطات عادية على iPhone ولكنها تتحول إلى ثلاثية الأبعاد عند عرضها على سماعة الرأس Vision Pro. تعد هذه الميزة بتوفير تجربة مشاهدة مذهلة لأولئك الذين يستمتعون بالمحتوى ثلاثي الأبعاد.

سيقدر عشاق الكاميرا الكاميرا المقربة المحسنة التي تركز على الأشياء البعيدة في iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max. ويضمن هذا التحسين الحصول على صور أكثر وضوحًا ووضوحًا، مما يزيد من تعزيز قدرات الكاميرا الرائعة بالفعل لهذه الأجهزة.

تتلقى الرسائل أيضًا بعض الترقيات مع iOS 17.2. سيوجه السهم المستخدمين لمتابعة أول رسالة غير مقروءة في المحادثة، بينما يشهد تخصيص Memoji تحسينات من خلال تعديلات شكل الجسم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد التحقق من مفتاح الاتصال ورمز التحقق من جهة الاتصال في مكافحة برامج التجسس وضمان المراسلة الآمنة.

يتلقى تطبيق الطقس تحديثًا، حيث يقدم معلومات مفصلة عن هطول الأمطار وتساقط الثلوج للأيام العشرة القادمة. يمكن للمستخدمين تخصيص تفاصيل المطر وشروق الشمس، والوصول إلى معلومات جودة الهواء، واستكشاف تقويم القمر التفاعلي. توفر هذه التحسينات للمستخدمين رؤى أكثر شمولاً للطقس.

تشمل التحسينات الملحوظة الأخرى تحسينات على AirDrop لتسهيل مشاركة بطاقات الصعود إلى الطائرة وتذاكر السينما، وتحسينات قائمة التشغيل في Apple Music، وأداة جديدة للساعة الرقمية، وملء تلقائي محسّن لحقول PDF، ودعم شاحن Qi2 لطرازات iPhone 13 وiPhone 14. علاوة على ذلك، سيتم حل مشكلات الشحن اللاسلكي في بعض المركبات.

من المقرر إصدار iOS 17.2 قريبًا، مع توقعات تشير إلى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر. لدى Apple عادة إصدار التحديثات يوم الثلاثاء، مما يجعله يومًا محتملًا للإطلاق. ترقب التحديث، لأنه يعد بتقديم ميزات وتحسينات جديدة ومثيرة لتجربة iPhone الخاصة بك.