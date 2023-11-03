استثمار Apple في إشارات الذكاء الاصطناعي التوليدية يعد بتطبيقات مستقبلية واعدة

كشف تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple Inc، مؤخرًا أن الشركة تستثمر بكثافة في الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI)، وهي تقنية تم نشرها بواسطة ChatGPT التابعة لشركة OpenAI. وبينما ظل كوك صامتًا بشأن الخطط المحددة لاستخدام هذه التكنولوجيا، فإن تعليقاته تشير إلى إمكانية ظهور تطبيقات رائدة في المستقبل القريب.

على عكس القوى التقنية الأخرى، اتبعت شركة Apple نهجًا أكثر تحفظًا في مناقشة الذكاء الاصطناعي أثناء مكالمات الأرباح. ومع ذلك، فإن اعتراف كوك الأخير بأهمية الذكاء الاصطناعي التوليدي يشير إلى أن الشركة تدرك أهميته وتعتزم دمجه بشكل مسؤول في تطورات منتجاتها بمرور الوقت.

في حين أن شركة آبل تستفيد بالفعل من الذكاء الاصطناعي في العديد من الميزات، أكد كوك أنها لا تضعها بالضرورة في إطارها على هذا النحو عند تقديمها للجمهور. على سبيل المثال، يعمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي كتقنيات أساسية وراء ميزات iOS المألوفة مثل الصوت الشخصي والبريد الصوتي المباشر، والتي تعمل على تحسين تجارب المستخدم. ومن خلال تصنيفها مع فوائدها الاستهلاكية بدلاً من تسليط الضوء بشكل صريح على جانب الذكاء الاصطناعي، تضمن Apple فهم المستخدمين للقيمة العملية لهذه التقنيات.

يشير استثمار Apple في الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى التزامها بدفع الحدود واستكشاف طرق مبتكرة لإثراء النظام البيئي لمنتجاتها. على الرغم من أن التفاصيل لم يتم الكشف عنها بعد، فمن الواضح أن شركة Apple تتماشى مع اتجاه اعتماد الذكاء الاصطناعي الذي شهدناه في جميع أنحاء الصناعة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

ج: يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى فرع من الذكاء الاصطناعي يتضمن آلات تولد محتوى أو بيانات بشكل مستقل، وغالبًا ما يكون ذلك بمساعدة مجموعات بيانات كبيرة وخوارزميات متقدمة.

س: كيف تخطط Apple لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

ج: على الرغم من ندرة التفاصيل، أعرب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، عن أنه سيتم دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل مسؤول في عمليات تطوير المنتج بمرور الوقت.

س: كيف تستخدم Apple حاليًا الذكاء الاصطناعي؟

ج: تقوم شركة Apple بالفعل بدمج الذكاء الاصطناعي في العديد من الميزات، مثل الصوت الشخصي والبريد الصوتي المباشر على أجهزة iOS، على الرغم من أنها اختارت عدم تسليط الضوء بشكل صريح على جانب الذكاء الاصطناعي عند التواصل مع المستهلكين.

س: هل تناقش شركات التكنولوجيا الأخرى الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع من شركة Apple؟

ج: نعم، كثيرًا ما يناقش المسؤولون التنفيذيون من شركات مثل Microsoft وAlphabet الذكاء الاصطناعي في مكالمات أرباحهم، بينما اتبعت شركة Apple نهجًا أكثر تحفظًا. ومع ذلك، تشير تعليقات كوك الأخيرة إلى أن شركة آبل تدرك أهمية الذكاء الاصطناعي وتنوي الاستفادة منه بشكل استراتيجي.