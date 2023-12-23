تواجه Apple معضلة أمنية مع تشفير iMessage

أثار قرار Apple بتمكين المراسلة عبر الأنظمة الأساسية باستخدام معيار RCS مخاوف بشأن أمان منصة iMessage الخاصة بها. وبينما تخطط شركة Apple لدعم ملف RCS Universal Profile الأكثر أمانًا في العام المقبل، فقد قالت إن iMessage سيظل أفضل تجربة مراسلة وأكثرها أمانًا لمستخدمي Apple. ومع ذلك، فإن المشكلة هي أن iMessage يعود إلى استخدام بنية الرسائل القصيرة غير الآمنة عند الاتصال بأجهزة Android. يمثل هذا مشكلة كبيرة لشركة Apple لأن إعلان Facebook عن التشفير الشامل لتطبيق Messenger الخاص بها يضعها في منافسة مباشرة مع iMessage. إن قرار فيسبوك بإعطاء الأولوية لخصوصية المستخدم وأمانه قد يجعله منصة مراسلة أكثر جاذبية للمستخدمين.

إن تركيز Apple على الحفاظ على التفرد داخل نظامها البيئي قد يمنعها من تبني إجراءات التشفير عبر الأنظمة الأساسية بشكل كامل. على الرغم من الضغوط التي تمارسها شركة جوجل، فقد قاومت شركة أبل اعتماد معيار RCS، والذي تعمل جوجل على الترويج له بنشاط عبر نظام أندرويد البيئي. وبدلاً من ذلك، من المرجح أن تعمل شركة Apple مع هيئة معايير الهاتف المحمول التابعة لـ GSMA لتعزيز أمان خدمة RCS نفسها. ومع ذلك، فإن تحقيق التشفير الشامل لـ RCS سيتطلب التعاون بين العديد من أصحاب المصلحة وعملية نشر معقدة، مما يجعله حلاً طويل المدى.

وفي الوقت نفسه، فإن سعي جوجل لاعتماد خدمة RCS قد يؤدي إلى تآكل التمييز بين أجهزة أندرويد وiOS، مما يتحدى رغبة أبل في الحفاظ على سيطرتها على نظام المراسلة البيئي الخاص بها. من المحتمل أن يتم دمج تشفير Google الشامل لـ RCS مع iMessage، مما يمنح مستخدمي Apple خيار الاختيار بين RCS المشفر بالكامل أو iMessage كمنصة المراسلة الافتراضية الخاصة بهم.

وإلى أن يتم العثور على حل، سيستمر iMessage في تقديم الأمان الكامل حصريًا لمستخدمي Apple، مما يخلق عيبًا كبيرًا لمستخدمي Android الذين يرغبون في المراسلة الآمنة. من المحتمل أن يؤدي إحجام شركة Apple عن تبني التشفير عبر الأنظمة الأساسية إلى إبعاد المستخدمين، حيث يعطي Facebook وGoogle الأولوية للتشفير وخصوصية المستخدم على منصات المراسلة الخاصة بهما.