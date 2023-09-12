ما يمكن توقعه من حدث Apple الخريفي: iPhone 15 وساعات Apple الجديدة

تستضيف شركة Apple اليوم حدث Wonderlust الذي طال انتظاره، حيث من المتوقع أن تعلن الشركة عن هاتف iPhone 15 المشاع وساعات Apple الجديدة. سيتم بث الحدث مباشرة بدءًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي/1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. يمثل هذا الحدث الأول منذ أن كشفت شركة Apple عن Vision Pro في مؤتمر WWDC في وقت سابق من هذا الصيف. أصبح حدث iPhone الخريفي السنوي ظاهرة ثقافية، مما يشير إلى نهاية الصيف وبدء منتجات Apple الجديدة والمثيرة.

انتشرت الشائعات حول iPhone 15 منذ أشهر. يقترح البعض أنها ستكون ترقية منتظمة على أساس سنوي، بينما يتكهن آخرون بإمكانية وجود طراز Pro أكبر يسمى iPhone 15 Ultra. أثارت دعوة الحدث، بشعار أبل الغامض والمكون من جزيئات صغيرة، الفضول والتكهنات. الشعار "Wonderlust" هو تلاعب بكلمة "Wanderlust"، ويحاول المتحمسون لشركة Apple فك رموز معناها فيما يتعلق بالإعلانات القادمة.

ومن المتوقع أن تتضمن تشكيلة iPhone 15 أربعة طرازات: iPhone 15، و15 Plus، و15 Pro، و15 Pro Max. وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، سيكون iPhone 15 و15 Plus عبارة عن نسخ معاد تجميعها من iPhone 14 Pro، بدون الكاميرا المقربة أو الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ. ستحتوي هذه الهواتف الجديدة على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل وشريحة A16 من الجيل السابق.

من المحتمل ألا تكون هناك تغييرات كبيرة على الشاشة، حيث يتوقع المحلل Ross Young أن طرازات iPhone 15 الأساسية لن تتمتع بمعدل تحديث مرتفع مثل هواتف Pro iPhone. ومن المتوقع أن تدعم جميع الطرز الأربعة الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط باستخدام معيار Qi2 المفتوح، مما قد يسمح بنطاق أوسع من أجهزة الشحن اللاسلكي.

سيكون التغيير الأكبر في جميع طرز iPhone 15 هو التحول من موصل Lightning إلى منفذ USB-C. من المحتمل أن يكون هذا التغيير مدفوعًا بضغوط من الاتحاد الأوروبي، الذي اعتمد USB-C كمعيار شحن مشترك. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذ USB-C عالميًا أم في الاتحاد الأوروبي فقط، ولكن من المحتمل جدًا أن تأتي جميع طرز iPhone الجديدة بمنفذ USB-C.

من المتوقع أن يشهد iPhone 15 Pro و15 Pro Max تغييرات كبيرة. ستحتوي نماذج Pro على إطارات مصنوعة من التيتانيوم بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يقلل من وزنها. سيتم تشغيلها أيضًا بواسطة شريحة A17 الجديدة، وهي أصغر شريحة سيليكون من Apple حتى الآن. تعد حواف الشاشة الرفيعة ومنفذ USB-C الذي يدعم سرعات بيانات أسرع من بين الميزات المتوقعة.

فيما يتعلق بترقيات الكاميرا، قد يشتمل iPhone 15 Pro Max على كاميرا مقربة بصرية 6x جديدة والتي من شأنها تحسين الصور المكبرة بتفاصيل ودقة ونطاق ديناميكي أفضل.

مع تزايد الترقب، ينتظر عشاق Apple بفارغ الصبر حدث Wonderlust لمعرفة الميزات والتحسينات الجديدة المثيرة التي سيجلبها iPhone 15 وApple Watches.

مصادر:

- بلومبرج

– شاحن لاب

ملاحظة: تعتمد هذه المقالة على المعلومات المتوفرة قبل حدث Apple's Wonderlust.