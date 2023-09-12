حدث Apple Wonderlust: ما يمكن توقعه في حدث Apple لعام 2023

تستعد شركة Apple لحدثها السنوي المرتقب، والذي من المقرر أن يقام في مسرح ستيف جوبز الشهير في كاليفورنيا. في حين أن تفاصيل محددة تظل محاطة بالسرية، فإن عشاق التكنولوجيا ينتظرون بفارغ الصبر الكشف عن تشكيلة iPhone 15 وأحدث Apple Watch وتحديثات برامج iOS المحتملة.

ومن المقرر أن يبدأ الحدث الذي يطلق عليه اسم "Wonderlust" في 12 سبتمبر 2023، الساعة 10:30 مساءً بالتوقيت الهندي القياسي و10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. سيستمر الحدث لمدة 90 دقيقة تقريبًا، وسيتضمن خطابًا مسجلاً مسبقًا من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك.

بالنسبة لأولئك الذين يتوقون لمشاهدة هذا المشهد، تقدم Apple خيارات متنوعة للضبط. ويمكن لمشتركي Apple TV مشاهدة الحدث مباشرة على أجهزتهم بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم Apple ببث الحدث على صفحتها الرسمية على YouTube، مما يضمن إمكانية الوصول للمشاهدين الذين ليس لديهم جهاز Apple TV. يمكن لمستخدمي متصفح الويب أيضًا مشاهدة الحدث من خلال زيارة موقع Apple الإلكتروني.

تكثر الشائعات مع اقتراب الحدث، مما يشير إلى المفاجآت المحتملة التي تخبئها شركة آبل. تشير إحدى الشائعات البارزة إلى أن iPhone 15 Pro قد يكون أخف وزنًا من خلال استخدام التيتانيوم من الدرجة 5 للإطار الأوسط بدلاً من الفولاذ. هناك احتمال آخر مثير للاهتمام يدور حول انتقال شركة Apple من كابل الشحن Lightning إلى منفذ USB-C الأكثر انتشارًا، ربما بدافع من لائحة الاتحاد الأوروبي التي تحث على كابلات الشحن الموحدة.

وبصرف النظر عن الأدوات الجديدة، يتوقع الخبراء الكشف عن ساعة Apple Watch Ultra 2 وحافظة متوافقة مع USB-C لسماعات AirPods Pro. علاوة على ذلك، هناك ترقب حول التحديثات المحتملة في نظام التشغيل iOS 17 القادم.

يمثل حدث Apple دائمًا لحظة فارقة بالنسبة لعشاق Apple، حيث يقدم فرصة لمشاهدة ذروة مساعي Apple المبتكرة.

التعاريف:

– تشكيلة iPhone 15: السلسلة الجديدة من هواتف iPhone التي ستصدرها شركة Apple في عام 2023.

- Apple Watch Ultra 2: الخلف المشاع لمجموعة Apple الحالية من الساعات الذكية.

– iOS 17: الإصدار الجديد المنتظر من نظام تشغيل الهواتف المحمولة من شركة آبل.

مصادر:

1. (المقال المصدر) [لم يتم تقديم عنوان URL]

2. موقع أبل الإلكتروني (https://www.apple.com)