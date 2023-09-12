حدث Apple 2023: كل ما تحتاج إلى معرفته

من المقرر عقد حدث Apple 2023 المرتقب، والذي يحمل عنوان "Wanderlust"، في 12 سبتمبر 2023، الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ. سيعرض هذا الحدث مجموعة من المنتجات الجديدة، بما في ذلك iPhone 15 وAirpods وApple Watch Series 9 والمزيد. وينتظر الكثير من الناس بفارغ الصبر إطلاق هذه الأجهزة الجديدة، وخاصة iPhone 15 Ultra، الذي يُشاع أنه سيظهر.

سيكون حدث Apple 2023 متاحًا للبث المباشر على Apple TV وApple.com، مما يسمح للمشاهدين بالبقاء على اطلاع بأحدث إعلانات المنتجات. تختلف توقيتات الحدث حسب البلد. بمجرد إطلاق المنتجات، ستكون الحجوزات المسبقة متاحة، ويمكن توقع التسليم في غضون أيام قليلة.

تتضمن تشكيلة المنتجات الخاصة بحدث Apple 2023 أجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Ultra أو Pro Max وAirpods وApple Watch Series 9 وiOS 17 وiPadOS 17 وWatchOS 10 والمزيد. توفر هذه الأجهزة مجموعة متنوعة من الميزات والتحسينات التي من المؤكد أنها ستثير إعجاب عشاق التكنولوجيا.

التوقيت حسب الدولة لحدث Apple 2023 هو كما يلي: الولايات المتحدة الأمريكية (10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)، وأوروبا (10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)، والهند (10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وأستراليا (10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)، كندا (10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)، والمملكة المتحدة (10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)، والإمارات العربية المتحدة (10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)، وروسيا (10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)، والصين (10:00 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ).

من المتوقع أن يكون إطلاق iPhone 15 في حدث Apple 2023 بمثابة حدث بارز. سيأتي iPhone 15 بأشكال مختلفة، مثل iPhone 15 Pro وPro Max، بما يلبي تفضيلات المستخدم المختلفة. يُشاع أن سعر إطلاق iPhone 15 يبلغ حوالي 80,000 ألف روبية، مما يجعله جهازًا متطورًا.

بالإضافة إلى ذلك، سيقدم حدث Apple Apple Watch Series 9، التي تتميز بنظام تشغيل محدث يسمى WatchOS 10. ويمكن للمستخدمين توقع مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة في هذا الإصدار الأخير من Apple Watch.

لمشاهدة حدث Apple 2023 مباشرةً، يمكن للمشاهدين زيارة apple.com أو الوصول إلى الحدث من خلال تطبيق Apple TV أو YouTube. توفر هذه المنصات فرصة لمشاهدة الحدث فور حدوثه، حيث تقدم نظرة مباشرة على أحدث المنتجات والإعلانات.

وفي الختام، فإن حدث Apple 2023 منتظر بشدة، ويعد بأجهزة وميزات جديدة ومثيرة. وينتظر عشاق التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم هذا الحدث بفارغ الصبر، مما يجعله حدثًا لا بد منه لمحبي Apple والمستهلكين على حدٍ سواء.

مصادر:

-أبل.كوم