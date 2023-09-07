تراجع أسهم شركة Apple مع قيام الصين بتوسيع الحظر على أجهزة iPhone ليشمل الشركات المملوكة للدولة

وشهدت أسهم شركة أبل انخفاضًا بنسبة 3.6% بعد تقارير من صحيفة وول ستريت جورنال تفيد بأن الصين توسع حظرها على أجهزة آيفون ليشمل الشركات المملوكة للدولة والوكالات الحكومية. وقد تسببت هذه الأخبار في مزيد من الانخفاض في أسهم الشركة، والتي انخفضت بنسبة 2.7٪ إضافية في تداول ما قبل السوق يوم الخميس.

أمرت الحكومة الصينية المسؤولين في وكالات الحكومة المركزية بالامتناع عن استخدام أجهزة iPhone وغيرها من الأجهزة ذات العلامات التجارية الأجنبية في العمل، فضلاً عن منعهم من إحضار مثل هذه الأجهزة إلى المكتب. تشير التقارير إلى أنه تم إرسال هذه التعليمات إلى الموظفين من خلال مجموعات الدردشة والاجتماعات في مكان العمل.

إذا تم توسيع حظر iPhone في الصين، فقد يكون له آثار كبيرة على العلامات التجارية الأجنبية العاملة في البلاد، حيث ستكون شركة Apple واحدة من أكثر الشركات المتضررة. تعد الصين سوقًا مهمًا لشركة Apple، حيث تمثل حوالي 19٪ من إجمالي إيراداتها.

ويقدر المحللون في Bank of America أن الحظر المحتمل قد يؤدي إلى رياح معاكسة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين وحدة iPhone لشركة Apple. علاوة على ذلك، إذا تم حظر أجهزة iPhone في أماكن العمل الرسمية، فقد يكون التأثير أكبر نظرًا للعدد الكبير من المستهلكين الصينيين الذين يمتلكون ويحملون هواتف متعددة.

وبالإضافة إلى الحظر الحكومي، تواجه شركة آبل منافسة من منافستها الصينية هواوي، التي قدمت مؤخرًا هاتفًا ذكيًا جديدًا قادرًا على الاتصال بالبيانات بسرعة فائقة. ويعتقد المحللون أن الجمع بين الحظر الحكومي وهاتف Huawei الجديد يمكن أن يدفع المزيد من مستخدمي Android إلى التحول إلى Huawei أو مستخدمي iPhone للعودة إلى Huawei، مما قد يؤدي إلى خسارة 10 ملايين شحنة iPhone لشركة Apple في عام 2024.

يعد توقيت الحظر المحتمل ملحوظًا لأنه يتزامن مع إطلاق هاتف هواوي الذكي الجديد المتطور، Mate 60 Pro. ويرى محللو بنك أوف أمريكا أن هذا التوقيت "مثير للاهتمام" ويتكهنون بأنه قد يكون له تأثير على مبيعات أجهزة iPhone من شركة Apple في الصين.

المصادر: وول ستريت جورنال، بنك أوف أمريكا، أوبنهايمر.