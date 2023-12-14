تتعقب الحكومات مستخدمي الهواتف الذكية سرًا من خلال الإشعارات الفورية

في اكتشاف صادم، تبين أن حكومات مجهولة تستخدم الإشعارات الفورية على الهواتف الذكية لتتبع المستخدمين. أثار السيناتور رون وايدن، في رسالة إلى وزارة العدل، مخاوف بشأن مطالبة المسؤولين الأجانب ببيانات من عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأبل لمراقبة مستخدمي الهواتف الذكية. توفر حركة المرور الناتجة عن التطبيقات التي ترسل إشعارات الدفع لهذه الجهات الحكومية فرصة فريدة لمراقبة أنشطة المستخدمين باستخدام تطبيقات معينة.

ودعا وايدن وزارة العدل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة و"إلغاء أو تعديل أي سياسات" تعرقل المناقشات العامة حول مراقبة إشعارات الدفع. هذه الممارسة المثيرة للقلق لا تنتهك خصوصية المستخدمين فحسب، بل تثير أيضًا تساؤلات حول مستوى الرقابة والإشراف الحكومي.

ردت شركة Apple على رسالة Wyden، معترفة بالقيود التي تواجهها في مشاركة المعلومات بسبب التوجيهات الحكومية. ومع ذلك، فقد أعربوا أيضًا عن التزامهم بتحديث تقارير الشفافية الخاصة بهم لتوفير المزيد من التفاصيل حول هذه الطلبات في ضوء الكشف العام.

وفي حين لم يتم تحديد الحكومات المحددة المعنية، تشير المصادر إلى أنها "ديمقراطيات متحالفة مع الولايات المتحدة". ولا تزال مدة طلبات البيانات هذه غير معروفة.

تنصح Apple المطورين بتوخي الحذر من خلال عدم تضمين البيانات الحساسة في الإشعارات وتشفير أي بيانات قبل تضمينها في حمولة الإشعارات. ومع ذلك، يعتمد هذا الإجراء على المشاركة الاستباقية من المطورين. تجدر الإشارة إلى أن بعض البيانات الوصفية، مثل تكرار الإشعارات وأصلها، تظل غير مشفرة، مما قد يؤدي إلى كشف أنماط استخدام التطبيقات لدى المستخدمين.

يسلط هذا الكشف الضوء على الحاجة الملحة إلى لوائح وضمانات أكثر صرامة لحماية المستخدمين من المراقبة غير المصرح بها. ويجب إعطاء الأولوية لخصوصية مستخدمي الهواتف الذكية وأمنهم للحفاظ على ثقة الجمهور في شركات التكنولوجيا واستعدادهم لتبني ابتكارات جديدة.