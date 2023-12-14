تعمل Apple على تحسين وظيفة تحديد الموقع بالواقع المعزز في iOS 17.2

في آخر تحديث لنظام iOS، أدخلت Apple تحسينات على ميزات الواقع المعزز (AR) في تطبيق الخرائط الخاص بها. الهدف هو تعزيز سرعة ودقة وظائف موقع الواقع المعزز.

ولتحقيق ذلك، تجمع Apple بيانات حول "نقاط الميزات" التي تمثل شكل ومظهر الكائنات الثابتة، مثل المباني، عند استخدام ميزات الواقع المعزز في الخرائط. لا تتضمن هذه البيانات صورًا أو صورًا ولا يمكن للأفراد قراءتها.

باستخدام التعلم الآلي على الجهاز، يقوم تطبيق الخرائط بمقارنة نقاط الميزات المجمعة بالبيانات المرجعية لخرائط Apple التي يتم إرسالها إلى iPhone. تقوم الكاميرا بتصفية الأجسام المتحركة مثل الأشخاص والمركبات، مع التركيز فقط على النقاط المميزة للأشياء الثابتة.

من خلال مقارنة نقاط المعالم بالبيانات المرجعية، يمكن للخرائط تحديد موقع المستخدم بدقة أكبر وتوفير اتجاهات المشي التفصيلية مع سياق الواقع المعزز. تعمل ميزات اتجاهات المشي بتقنية الواقع المعزز وميزة تحسين الموقع على تحديث البيانات المرجعية من Apple، مما يؤدي إلى تحسين دقة الواقع المعزز.

تضمن Apple تشفير البيانات المجمعة وعدم ربطها بأي مستخدم فردي أو معرف Apple. تضيف الشركة أيضًا "تشويشًا" إلى بيانات النقاط المميزة باستخدام التعلم الآلي على الجهاز، مما يجعل من الصعب إعادة بناء صورة من البيانات.

على الرغم من أن شركة Apple تنص على أنه من المستبعد جدًا أن يتمكن شخص ما من إعادة إنشاء صورة من بيانات نقاط الميزة، فإن التشفير والوصول المحدود إلى البيانات يجعل أي هجوم أو إعادة إنشاء أكثر احتمالًا.

إذا كان المستخدمون يفضلون عدم مشاركة بيانات الواقع المعزز مع Apple، فلهم خيار تعطيل مفتاح التبديل "تحسين دقة موقع الواقع المعزز" في تطبيق الإعدادات، ضمن الخصوصية والأمان والتحليلات والتحسينات.

وتهدف Apple من خلال هذه التحسينات إلى تزويد المستخدمين بتجربة واقع معزز أسرع وأكثر دقة في تطبيق الخرائط.