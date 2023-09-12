نقدم لكم iPhone 15 وiPhone 15 Plus: ميزات وتحسينات جديدة

كشفت شركة Apple النقاب عن أحدث هواتفها الذكية، iPhone 15 وiPhone 15 Plus، التي تقدم أداءً محسنًا وخيارات ألوان جديدة ومنفذ USB-C. وتحافظ الأجهزة على نفس السعر المبدئي مثل موديلات العام الماضي، بسعر 799 دولارًا.

يأتي كل من iPhone 15 وiPhone 15 Plus بشاشتين مقاس 6.1 بوصة و6.7 بوصة على التوالي. أعلنت شركة Apple عن زيادة الحد الأقصى للسطوع لهذه الشاشات إلى 2000 شمعة في المتر المربع، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر حيوية. ستبدأ الطلبات المسبقة لجهاز iPhone 15 يوم الجمعة، ومن المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي في 22 سبتمبر.

إحدى الميزات البارزة لأجهزة iPhone الجديدة هي تشطيباتها الملونة الأنيقة. قامت Apple بدمج الألوان بسلاسة في جميع أنحاء الأجزاء الخارجية الزجاجية، مما أدى إلى تشطيبات مذهلة وملفتة للنظر. يتوفر هاتف iPhone 15 باللون الوردي والأصفر والأخضر والأزرق والأسود، مما يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من الخيارات التي تناسب أسلوبهم الشخصي.

تلقى نظام الكاميرا في سلسلة iPhone 15 أيضًا ترقيات كبيرة. يتميز الطراز الأساسي الآن بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجابكسل، يتوافق مع قدرات سلسلة iPhone 14 Pro العام الماضي. يتيح هذا المستشعر وضعي التكبير البصري 1x و2x، إلى جانب العدسة المعتادة فائقة الاتساع 0.5x. تم أيضًا تحسين الوضع الرأسي لتقديم أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة، مع ميزة إضافية تتمثل في التمكين التلقائي عند التصوير باستخدام الكاميرا الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين ضبط التركيز بعد التقاط الصورة بفضل ميزة الحفاظ على خريطة العمق.

يتم تشغيل iPhone 15 وiPhone 15 Plus بشريحة A16 Bionic، التي تتميز بوحدة معالجة مركزية سداسية النواة ووحدة معالجة رسومات GPU خماسية النواة. وهذه الشريحة هي نفسها الموجودة في موديلات iPhone 5 Pro، مما يضمن أداء وكفاءة استثنائيين. يظل عمر بطارية iPhone 14 هو نفس سابقه، بينما يوفر iPhone 15 Plus وقت استخدام أطول بسبب البطارية الداخلية الأكبر حجمًا. يمكن الآن إجراء الشحن من خلال منفذ USB-C الجديد.

إضافة أخرى ملحوظة إلى سلسلة iPhone 15 هي شريحة النطاق فائق العرض من الجيل الثاني، والتي تعمل على تحسين النطاق والدقة بشكل كبير عند تحديد موقع الأشياء. يمكن الآن لـ Precision Finding توجيه المستخدمين مباشرةً إلى شخص ما، بالإضافة إلى تحديد موقع العناصر باستخدام AirTags المرفقة.

فيما يتعلق بميزات السلامة، قامت شركة Apple بتوسيع ميزة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي لتغطية حالات المساعدة على الطريق. في الولايات المتحدة، يمكن لأعضاء AAA الاستفادة من هذه الخدمة. يتم توفير ميزة الطوارئ SOS مجانًا خلال العامين الأولين بعد شراء iPhone 15؛ ومع ذلك، لم يتم الكشف عن الأسعار بعد هذه الفترة.

سيكون iPhone 15 وiPhone 15 Plus متاحين للشراء في 22 سبتمبر، حيث يبدأ سعر iPhone 15 من 799 دولارًا أمريكيًا، وiPhone 15 Plus بسعر يبدأ من 899 دولارًا أمريكيًا.

مصادر:

- Apple (لم يتم توفير عنوان URL)