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نقدم لكم iPhone 15 Pro وPro Max: أقوى هواتف iPhone من Apple حتى الآن

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 12، 2023
نقدم لكم iPhone 15 Pro وPro Max: أقوى هواتف iPhone من Apple حتى الآن

كشفت شركة Apple للتو عن أحدث هواتفها الذكية المتطورة، iPhone 15 Pro وPro Max. هذه الطرازات الجديدة مليئة بالميزات وتفتخر بأقوى أداء على الإطلاق في أي هاتف ذكي، ومن المتوقع أن تثير الإعجاب.

ويأتي هاتف iPhone 15 Pro بشاشة مقاس 6.1 بوصة، بينما يتمتع هاتف Pro Max بشاشة أكبر مقاس 6.7 بوصة. يتم تشغيل كلا الطرازين بواسطة شريحة A17 Pro، والتي تدعي شركة Apple أنها تتمتع بأداء أسرع من أي هاتف ذكي آخر في السوق. ومع وحدة معالجة الرسومات المحسنة، من المتوقع أن تقدم هذه الأجهزة تجربة ألعاب عالية المستوى.

أحد التغييرات الملحوظة هذا العام هو تضمين منفذ USB-C في الجزء السفلي من الهاتف، ليحل محل منفذ Lightning التقليدي. تفتخر Apple بأن iPhone 15 Pro يتمتع بسرعات نقل تبلغ 10 جيجابت في الثانية، مما يسهل نقل الملفات الكبيرة مثل الصور ومقاطع الفيديو.

تتميز أجهزة iPhone الجديدة بغلاف أقوى مصنوع من التيتانيوم، مما يجعلها أكثر مرونة من أي وقت مضى. تأتي بأربعة ألوان مختلفة: الأسود والأبيض والأزرق والطبيعي. قدمت شركة Apple أيضًا زر الإجراء، الذي يحل محل مفتاح الجرس الموجود على الجانب الأيسر من الهاتف. يمكن تخصيص هذا الزر لأداء وظائف مختلفة، مثل فتح الكاميرا أو تشغيل المصباح اليدوي.

فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يقدم iPhone 15 Pro وPro Max أفضل كاميرات Apple حتى الآن. مزودة بسبع عدسات متميزة، بما في ذلك كاميرا مطورة بدقة 48 ميجابكسل، تلتقط هذه الأجهزة صورًا مذهلة مع أداء محسن في الإضاءة المنخفضة وتقليل توهج العدسة. تستخدم الكاميرات أيضًا أنظمة الذكاء الاصطناعي من Apple لالتقاط صور HEIF كاملة الدقة وتوفر أطوالًا بؤرية متعددة لخيارات التصوير المتنوعة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الهواتف تصوير فيديو بدقة 4K60 ProRes وتسمح أيضًا بالتخزين الخارجي من خلال منفذ USB-C.

بينما تتلقى طرازات iPhone الأساسية ترقيات من طرازات Pro للعام السابق، فإن iPhone 15 Pro وPro Max يعملان بمثابة أرض اختبار لأفكار Apple المبتكرة. بفضل أدائها القوي وإمكانيات الكاميرا المتقدمة وإمكانيات USB-C، تتجاوز هذه الأجهزة حدود ما يمكن أن يفعله iPhone.

مصادر:
- المؤلف : ديفيد بيرس
- المصدر: الحافة

By فيكي ستافروبولو

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