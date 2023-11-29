Spotify مقابل Apple: الكشف عن الاختلافات في تصنيفات البودكاست

رسم توضيحي لكريستين رادتكي / ذا فيرج؛ صور جيتي

في عالم البث الصوتي، يتم انتظار تقارير البث المباشر في نهاية العام بفارغ الصبر للحصول على نظرة ثاقبة حول عادات استهلاك الأشخاص للبودكاست. أصدر كل من Spotify وApple مؤخرًا أفضل قوائم البودكاست الخاصة بهما، والتي تعرض العروض الأكثر شعبية لهذا العام. على الرغم من وجود بعض التداخل بين القائمتين، إلا أنهما يتميزان إلى حد كبير ببودكاست مختلف، مما يسلط الضوء على الجماهير والاستراتيجيات المتميزة لكل منصة.

تشتمل أفضل 10 ملفات بودكاست من Apple على المفضلات لدى المعجبين مثل "Crime Junkie" و"The Daily" و"This American Life". مع التركيز القوي على الجرائم الحقيقية والأخبار والعلامات التجارية الراسخة للبودكاست، فإن تصنيفات Apple تجذب مستمعي البودكاست منذ فترة طويلة، والذين يميلون إلى أن يكونوا أكبر سنًا. من ناحية أخرى، تظهر أفضل 10 ميزات في Spotify مثل "The Joe Rogan Experience"، و"Call Her Daddy"، و"Serial Killers". تلبي قائمة Spotify احتياجات الجمهور الأصغر سنًا، مع التركيز على برامج الدردشة الخاصة بالمشاهير والمحتوى الأصلي.

والجدير بالذكر أن Spotify يعرض محتواه الخاص بشكل بارز، حيث أن أربعة من أفضل 10 عروضه هي عروض Spotify الأصلية. في حين أن هذا النهج قد تلقى بعض الانتقادات في الماضي، إلا أن Spotify ابتعدت مؤخرًا عن التفرد، مما جعل العديد من ملفات البودكاست الخاصة بها متاحة على نطاق واسع. كما تسلط التصنيفات الضوء على تأثير التسويق داخل المنصة وعادات المستمعين، والتي تساهم في نجاح بعض العروض.

من المهم ملاحظة أن هذه التصنيفات توفر لمحة عن منصاتها الخاصة بدلاً من صناعة البث الصوتي بأكملها. وفقًا لدراسة إديسون ربع السنوية، فإن "تجربة جو روغان" و"مدمن الجريمة" تحظى بشعبية كبيرة عبر المنصات. ومع ذلك، فإن العروض الأخرى، مثل "كل شيء يسير مع إيما تشامبرلين" و"القتلة المتسلسلون"، قد يكون لها تصنيفات مختلفة في استطلاعات الرأي بناءً على تفضيلات المستمع.

في النهاية، يسلط الاختلاف في تصنيفات البودكاست الضوء على التفضيلات المتنوعة للمستمعين على كل منصة. عند تحليل هذه القوائم، من المهم مراعاة التركيبة السكانية والاستراتيجيات المحددة لـ Spotify وApple، بالإضافة إلى سلوكيات المستمعين. تقدم هذه التصنيفات رؤى قيمة حول مشهد البث الصوتي، على الرغم من أنها قد لا تعكس بالضرورة الصناعة ككل.

أسئلة وأجوبة:

لماذا لدى Spotify وApple قوائم بودكاست مختلفة؟

لدى Spotify وApple جماهير واستراتيجيات مختلفة، مما يؤثر على أعلى تصنيفات البودكاست الخاصة بهم. تميل Apple إلى جذب المستمعين الأكبر سنًا وتركز على الجرائم الحقيقية والأخبار والعلامات التجارية الراسخة للبودكاست. في المقابل، تلبي Spotify احتياجات الجمهور الأصغر سنًا وتركز على برامج الدردشة الخاصة بالمشاهير والمحتوى الأصلي.

لماذا تقوم Spotify بالترويج لمحتواها الخاص في أفضل ملفات البودكاست الخاصة بها؟

تعرض Spotify المحتوى الخاص بها في أفضل ملفات البودكاست الخاصة بها لتسليط الضوء على قيمة عروضها الأصلية وتحفيز المستمعين على استخدام منصتها. على الرغم من تعرضها للانتقاد في الماضي، فقد جعلت Spotify مؤخرًا ملفات البث الصوتي الخاصة بها متاحة على نطاق واسع، مبتعدة عن التفرد.

هل ينبغي اعتبار تصنيفات البودكاست من Spotify وApple على مستوى الصناعة؟

لا، يجب النظر إلى هذه التصنيفات على أنها لقطة سريعة للمنصات الخاصة بها بدلاً من كونها تمثيلاً شاملاً لصناعة البث الصوتي بأكملها. تساهم عوامل مثل التركيبة السكانية للمستمعين، واستراتيجيات المنصة، والجهود الترويجية في التصنيف، مما يجعلها خاصة بكل منصة.