Apple تجدد الشراكة مع Qualcomm لأجهزة مودم 5G

جددت شركة Apple شراكتها مع Qualcomm، مما يضمن استمرار عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية في استخدام أنظمة Snapdragon 5G Modem-RF من Qualcomm في هواتفها الذكية حتى عام 2026. ويأتي هذا الإعلان على الرغم من جهود Apple السابقة لتطوير أجهزة المودم الخاصة بها وتقليل اعتمادها على Qualcomm.

على الرغم من أن شركة آبل استحوذت على أعمال المودم المتعثرة لشركة إنتل في عام 2019، مما زود الشركة بالموارد اللازمة لإنشاء أجهزة المودم الخاصة بها، إلا أنه يبدو أن تطوير المودم المستقل من شركة آبل لم يؤت ثماره بعد. وتشير الاتفاقية مع شركة Qualcomm إلى أن شركة Apple لا تزال تعتمد على الموردين الخارجيين لتلبية احتياجات المودم الخاصة بها.

إن تطوير أجهزة المودم الخاصة بها كان سيسمح لشركة Apple بتجاوز التكاليف والعائدات المرتبطة بمكونات Qualcomm، مما قد يؤدي إلى زيادة ربحية الشركة. ومع ذلك، من خلال تجديد شراكتها مع Qualcomm، تضمن Apple أن لديها خطة احتياطية في حالة عدم تقدم تطوير المودم المستقل الخاص بها بالسرعة المتوقعة.

في حين أن الاتفاقية الجديدة غير حصرية، مما يعني أنه لا يزال بإمكان شركة Apple استخدام أجهزة المودم الخاصة بها أو تلك التي يقدمها موردون آخرون، إلا أنها تؤكد استمرار اعتماد الشركة على Qualcomm في تقنية المودم الخاصة بها. تعد شركة Apple أحد العملاء المهمين لشركة Qualcomm، حيث تمثل كل من Apple وSamsung 10% أو أكثر من إيرادات Qualcomm المجمعة في السنة المالية 2022.

توقيت الإعلان جدير بالملاحظة، لأنه يأتي قبيل حدث iPhone السنوي لشركة Apple، حيث من المتوقع أن تكشف الشركة عن هاتف iPhone 15 الجديد. نظرًا لأنه من غير المرجح أن تتضمن هذه المجموعة القادمة من الهواتف الذكية مودم Apple المطور داخليًا، ومن المتوقع أن يستخدموا مودم Qualcomm 5G والواجهة الأمامية للترددات اللاسلكية.

المصادر: كوالكوم

التعاريف:

- أنظمة Snapdragon 5G Modem-RF: مجموعة Qualcomm من مودم 5G وأنظمة الترددات الراديوية المستخدمة في الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

- المودم: جهاز يسمح للأجهزة بالاتصال بالإنترنت أو الشبكات الأخرى عن طريق إرسال واستقبال البيانات.

- الواجهة الأمامية للتردد الراديوي: الدائرة الموجودة في الجهاز والتي تتولى إرسال واستقبال إشارات الترددات الراديوية.

– الإتاوات: الرسوم التي تدفعها الشركة مقابل استخدام الملكية الفكرية أو التقنيات الخاصة بشركة أخرى.