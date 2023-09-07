تطور دوران الكتف وتمديد المرفق كآلية أمان

اكتشف فريق من العلماء من كلية دارتموث أن دوران الكتف وتمديد المرفق الذي يستخدمه البشر لأداء مهام مثل الاستيلاء على الأشياء من الرفوف العالية أو لعب الصيد ربما تطورت كآلية أمان لمساعدة أسلافنا الرئيسيين على النزول من الأشجار دون التعرض للإصابة. . يلقي هذا الاكتشاف ضوءًا جديدًا على التاريخ التطوري لحركات الأطراف هذه وأهميتها في بقاء البشر الأوائل.

ركزت الدراسة على فهم تقنيات التسلق لدى الشمبانزي البري والقردة الصغيرة التي تسمى المانغابي. ومن خلال تحليل مقاطع الفيديو والصور لهذه الحيوانات وهي تتسلق الأشجار، لاحظ الباحثون أن كلا النوعين وضعوا أكتافهم ومرفقيهم بالقرب من أجسادهم أثناء التسلق. ومع ذلك، عند النزول، تمد الشمبانزي أذرعها للأعلى، وتمسك بالفروع مثلما ينزل البشر على السلم، حيث يتسبب وزنها في النزول من الخلف أولاً.

وصاغ الباحثون مصطلح "الانحدار" لوصف هذا السلوك والتأكيد على أهميته في تطور القرود والبشر القدماء. واكتشفوا أن التكيفات الجسدية اللازمة للتسلق الآمن إلى الأسفل لعبت دورًا حاسمًا في الاختلافات التشريحية بين القرود والقردة العليا، والتي ظهرت في النهاية عند البشر.

ووفقا للباحثين، فإن الأكتاف والمرفقين المرنين الموروثة من القردة القديمة سمحت للبشر الأوائل، مثل أسترالوبيثكس، بالصعود والنزول على الأشجار بأمان. عندما تحول أسلافنا إلى المشي منتصبا وبدأوا في استخدام الأدوات، تغير التشريح البشري مرة أخرى، مع أكتاف أوسع قادرة على زاوية 90 درجة. وقد مكّن هذا التكيف البشر الأوائل من رمي أسلحة مثل الرماح بشكل فعال، مما يوفر لهم الحماية ووسيلة للبحث عن الطعام.

وقارنت الدراسة أيضًا التركيب التشريحي لذراعي الشمبانزي والمانغابي. يمتلك الشمبانزي، مثل البشر، مفصل كتف ضحلًا على شكل كرة ومقبس، مما يسمح بنطاق أوسع من الحركة. يمكنهم مد أذرعهم بالكامل بسبب انخفاض طول العظم خلف المرفق. من ناحية أخرى، تمتلك قردة المانجابي والقرود الأخرى تجاويف كتف ومرفقين أعمق على شكل كمثرى مع نتوء زجري بارز، مما يحد من مرونتها ونطاق حركتها.

وكشف التحقيق أنه أثناء الهبوط، كان لأكتاف الشمبانزي زاوية أكبر مقارنة بالتسلق، وامتدت أذرعهم إلى الخارج عند المرفق بدرجة أكبر. وكانت هذه الاختلافات أقل وضوحًا بكثير في المانغابي. وخلص الباحثون إلى أن تحديات النزول، مثل مقاومة سحب الجاذبية والتباطؤ بأمان، ساهمت في تطور مرونة أكبر في أكتاف ومرفقي القردة.

في الختام، يسلط البحث الذي أجرته كلية دارتموث الضوء على أهمية فهم التاريخ التطوري لدوران الكتف وتمديد المرفق. لعبت حركات الأطراف هذه، التي تم تطويرها في الأصل كآلية أمان للنزول من الأشجار، دورًا حاسمًا في بقاء أسلافنا الرئيسيين وتكيفهم. ومن خلال دراسة سلوكيات التسلق لدى الشمبانزي والمانغابي البرية، اكتسب العلماء رؤى قيمة حول الاختلافات التشريحية بين القرود والقردة العليا، مما أدى في النهاية إلى فهم أفضل لهيكلنا العظمي الحديث.

مصادر:

– كلية دارتموث (المقال المصدر)