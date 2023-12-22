تسعى شرطة أوستن إلى الحصول على المساعدة العامة في التعرف على المشتبه بهم المتورطين في عمليات السطو

يتواصل قسم شرطة أوستن مع المجتمع للمساعدة في تحديد مكان وتحديد هوية ثلاثة أفراد يعتقد أنهم متورطون في سلسلة من عمليات السطو في مواقع وأوقات مختلفة. واستهدف المشتبه بهم، الذين لوحوا بأسلحة نارية خلال الأحداث، ثلاث شركات وسرقوا الأموال. وفي حين يُعتقد أن أحد المشتبه بهم قد شارك في عمليات السطو الثلاث، يُعتقد أن شخصين آخرين متواطئين.

تحث إدارة شرطة أوستن أي شخص لديه معلومات حول المشتبه بهم أو الجرائم على الاتصال بوحدة السرقة على الرقم 512-974-5092. وبدلاً من ذلك، يمكن للأفراد تقديم نصائح مجهولة المصدر من خلال برنامج سداد الجرائم في منطقة العاصمة على austincrimestoppers.org أو عن طريق الاتصال بالرقم 512-472-8477. أولئك الذين يقدمون معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه بهم قد يكونون مؤهلين للحصول على مكافأة تصل إلى 1,000 دولار.

المشتبه به الأول، الموصوف بأنه ذكر من أصل إسباني أو أسود يتراوح عمره بين 20 و30 عامًا، يبلغ ارتفاعه 5'6'' إلى 6'0'. أثناء عمليات السطو، شوهد وهو يرتدي قميصًا داكنًا بغطاء للرأس، وسروالًا أسود، وأقنعة تزلج سوداء، وحذاءً أسمرًا أو أبيضًا. عرق المشتبه به الثاني وعمره وطوله غير معروفين. ومع ذلك، تم رصد هذا الشخص وهو يرتدي قميصًا من النوع الثقيل بغطاء للرأس من ريبوك داكنًا وسروالًا أسود وأقنعة تزلج سوداء وأحذية بيضاء. كما لا يزال المشتبه به الثالث مجهول الهوية من حيث العرق والعمر والطول. تتكون ملابسهم من قميص من النوع الثقيل بغطاء رأس داكن وسراويل سوداء وأقنعة تزلج سوداء وأحذية سوداء.

بالإضافة إلى ذلك، قامت السلطات بتصنيف شخص محل اهتمام فيما يتعلق بعمليات السطو. يوصف هذا الشخص بأنه ذكر أسود غير معروف عمره وطوله. شوهد آخر مرة وهو يرتدي قميصًا داكنًا وسروالًا أسود وحذاءً أبيض.

وقعت الحوادث في Le Rouge Boutique الواقع في 3405 N IH 35 SVRD NB و1197 Airport Boulevard وDreamers الواقع في 1555 E SH 71. يسعى قسم شرطة أوستن إلى دعم المجتمع في تقديم هؤلاء الأفراد إلى العدالة وضمان سلامة الشركات المحلية والمقيمين.