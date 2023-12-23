يُظهر عقار جديد إمكانية إطالة عمر الكلاب ذات السلالات الكبيرة

قد يحمل عقار جديد رائد المفتاح لإطالة عمر الكلاب ذات السلالات الكبيرة. وقد نجح الدواء، المعروف باسم LOY-001، في إزالة العقبات المبكرة مؤخرًا مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، مما جعله أقرب إلى الموافقة. أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية في سان فرانسيسكو Loyal، الشركة التي تقف وراء الدواء، عن التطور الواعد في الأسبوع الماضي.

ما يميز LOY-001 عن الأدوية الأخرى الموجودة في السوق هو نهجه الوقائي. بدلاً من الانتظار حتى تظهر الأعراض المرتبطة بالعمر، يهدف LOY-001 إلى إبطاء عملية الشيخوخة لدى الكلاب التي تزن 40 رطلاً أو أكثر. يعمل الدواء عن طريق استهداف هرمون يسمى IGF-1، المعروف بتسريع الشيخوخة. ومن خلال خفض مستويات هذا الهرمون، يأمل LOY-001 في منع حدوث الأمراض المرتبطة بالعمر في المقام الأول.

وقد خضع الدواء لاختبارات مكثفة، بما في ذلك الدراسات التداخلية في نموذج شيخوخة الكلاب المقبول من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، بالإضافة إلى دراسة رصدية شملت 451 كلبًا. وقد أظهرت هذه التجارب نتائج واعدة، مما دفع إدارة الغذاء والدواء إلى الاعتراف بالفعالية المحتملة للدواء.

في حين أن LOY-001 لا يزال أمامه بعض المعالم الرئيسية التي يجب تحقيقها قبل الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الكاملة، فإن الشركة تأمل في منح الموافقة المشروطة في المستقبل القريب. ستسمح الموافقة المشروطة بتسويق الدواء خصيصًا لإطالة العمر لدى مجموعة الكلاب المستهدفة. خلال هذه الفترة، ستقوم Loyal بجمع بيانات إضافية حول فعالية الدواء، والتي ستكون حاسمة لعملية الموافقة الكاملة.

يبلغ متوسط ​​عمر الكلاب حوالي 10 إلى 13 عامًا، وتشهد السلالات الأكبر حجمًا شيخوخة أسرع ومتوسط ​​عمر متوقع أقصر. من خلال استهداف الهرمون المعزز للنمو IGF-1، والذي يوجد بمستويات أعلى في الكلاب الكبيرة، يقدم LOY-001 حلاً محتملاً لمواجهة آثار الشيخوخة المتسارعة.

أعرب الأطباء البيطريون عن تفاؤل حذر بشأن LOY-001. وبينما ينتظرون المزيد من الأبحاث والآثار الجانبية المحتملة، فإنهم يرون أن الدواء تطور واعد يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على نوعية الحياة لسلالات الكلاب الكبيرة والعملاقة.

يتم إعطاء LOY-001 حاليًا من خلال الحقن بواسطة الأطباء البيطريين كل ثلاثة إلى ستة أشهر، لكن Loyal تعمل أيضًا على خيار الحبوب اليومية. وفي حالة الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فمن المتوقع أن يكون الدواء متاحًا لأصحاب الكلاب بحلول عام 2026.

بشكل عام، يمثل هذا الدواء الجديد إمكانية مثيرة لأصحاب الكلاب الذين يرغبون في إطالة عمر حيواناتهم الأليفة وتحسين صحتهم بشكل عام.