مجموعة الألعاب القادمة رمز آخر: تتيح المجموعة للاعبين استكشاف العرض التجريبي قبل الإصدار

ملخص: كود آخر: Recollection، مجموعة من إصدارات Nintendo Switch بما في ذلك كود آخر: تتبع الذاكرة ورمز آخر: R، من المقرر إطلاقهما في 19 يناير. ومع ذلك، يمكن للاعبين الآن تجربة اللعبة من خلال تجربة الإصدار التجريبي الذي تم إصداره حديثًا.

في تطور مثير لعشاق الألعاب، تقدم مجموعة الألعاب التي طال انتظارها رمز آخر: Recollection الآن نسخة تجريبية ليستكشفها اللاعبون. تتضمن المجموعة نسخًا مُعاد إنتاجها من ألعاب Nintendo Switch الشهيرة Another Code: Trace Memory وAnother Code: R، ومن المقرر إصدارها في 19 يناير.

يمكن للاعبين المتحمسين للحصول على لمحة عما تقدمه لعبة Another Code: Recollection أن يفعلوا ذلك الآن من خلال تجربة الإصدار التجريبي الذي تم إطلاقه حديثًا. يتيح ذلك للاعبين تجربة نظرة خاطفة على طريقة اللعب الغامرة والقصة الجذابة قبل تاريخ الإصدار الرسمي للمجموعة.

مستوحاة من الألعاب الأصلية، تقدم لعبة Another Code: Recollection للاعبين تجربة مثيرة لحل الألغاز. بفضل الألغاز المصممة جيدًا والرسومات الغامرة والسرد المثير للاهتمام، تعد المجموعة بجذب كل من المعجبين القدامى والوافدين الجدد إلى السلسلة.

يسمح إصدار الإصدار التجريبي للاعبين بالتعرف على آليات اللعب والرسومات المحسنة التي تصاحب الإصدارات المعاد تصميمها من Another Code: Trace Memory وAnother Code: R. إنها بمثابة إثارة مثيرة، مما يجعل اللاعبين ينتظرون بفارغ الصبر النسخة الكاملة. الافراج عن المجموعة.

كود آخر: Recollection تلقى تعليقات إيجابية من اللاعبين الأوائل الذين أشادوا بطريقة لعبها الجذابة وجاذبية الحنين إلى الماضي. إن الجمع بين الألغاز المعقدة والموسيقى الجوية وسرد القصص الغامرة يخلق تجربة ألعاب غامرة من المؤكد أنها ستترك انطباعًا دائمًا على اللاعبين.

مع توفر الإصدار التجريبي الآن للاعبين لاستكشافه، يستمر الترقب لإصدار كود آخر: التذكر في التزايد. يمكن للمعجبين الاستعداد للإصدار الرسمي للمجموعة والاستعداد لرحلة مثيرة مليئة بالغموض والمغامرة والحنين.