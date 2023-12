نينتندو تطلق عرضًا توضيحيًا لرمز آخر طال انتظاره: مجموعة الذكريات

ينتظر معجبو Nintendo بفارغ الصبر إصدار Another Code: Recollection، وهي مجموعة تجمع بين الإصدارات المحبوبة من Another Code: Trace Memory وAnother Code: R for the Switch. والآن، يمكن للاعبين تذوق المجموعة من خلال الإصدار التجريبي الذي تم إصداره حديثًا.

يوفر العرض التوضيحي معاينة لأسلوب اللعب الغامر والقصة الجذابة التي يمكن للاعبين توقعها من لعبة Another Code: Recollection. فهو يسمح للاعبين بتجربة عينة من الرسومات المحسنة وآليات اللعب التي تم تحديثها لإصدار Switch. مع إصدار العرض التوضيحي، يمكن للجماهير أخيرًا الحصول على لمحة عن مغامرة الحنين التي تنتظرهم.

كود آخر: تتبع الذاكرة يتبع قصة آشلي، فتاة صغيرة تبحث عن والدها المفقود على الجزيرة. على طول الطريق، يجب على اللاعبين حل الألغاز وكشف الأسرار المخفية للتقدم خلال اللعبة. رمز آخر: R يواصل القصة، ويأخذ اللاعبين في رحلة جديدة تتعمق أكثر في ماضي Ashley. تجمع كلتا اللعبتين بين عناصر الغموض والمغامرة وحل الألغاز لخلق تجربة لعب مثيرة.

يتيح إصدار العرض التوضيحي أيضًا للاعبين رؤية التحسينات والتحسينات التي تم إجراؤها على عمليات إعادة الإنتاج. تم تحديث الرسومات للاستفادة من إمكانيات Switch، مما أدى إلى ظهور صور مذهلة تضفي الحيوية على عالم اللعبة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين آليات اللعب لتوفير تجربة أكثر سلاسة وبديهية.

من المقرر إصدار مجموعة The Another Code: Recollection في 19 يناير، ويمكن للاعبين الآن طلب اللعبة مسبقًا لتأمين نسختهم. مع إصدار العرض التوضيحي، من المؤكد أن الإثارة للمجموعة ستصل إلى آفاق جديدة حيث ينتظر المعجبون بفارغ الصبر فرصة الغوص في هذه الرحلة التي تبعث على الحنين مرة أخرى.