توصلت الدراسة إلى أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تحسن الصحة العقلية والرفاهية

ملخص: تشير دراسة حديثة إلى أن امتلاك الحيوانات الأليفة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العقلية والرفاهية العامة، مما يوفر الرفقة ويخفف من مشاعر الوحدة والتوتر.

وفقا لدراسة حديثة، يمكن للحيوانات الأليفة أن تلعب دورا هاما في تحسين الصحة العقلية والرفاهية. يسلط البحث الضوء على الآثار الإيجابية لوجود الحيوانات الأليفة كمرافقين، وتوفير الدعم والراحة بطرق مختلفة.

ووجدت الدراسة أن امتلاك حيوان أليف يمكن أن يساعد في تقليل مشاعر الوحدة والعزلة الاجتماعية. توفر الحيوانات الأليفة، مثل الكلاب والقطط، الرفقة والحب غير المشروط، مما يخلق شعورًا بالانتماء والهدف في حياة أصحابها. إن وجود حيوان أليف في المنزل يشجع التفاعل الاجتماعي ويحارب مشاعر الوحدة، خاصة بين الأفراد الذين يعيشون بمفردهم.

علاوة على ذلك، تشير الدراسة إلى أن امتلاك حيوان أليف يمكن أن يساعد في تقليل مستويات التوتر. تبين أن التفاعل مع الحيوانات الأليفة، مثل مداعبتها أو اللعب معها، يؤدي إلى إطلاق الأوكسيتوسين، وهو هرمون يعزز مشاعر الاسترخاء والرفاهية. يمكن أن تكون الحيوانات الأليفة أيضًا بمثابة إلهاء عن المخاوف اليومية وتوفر الدعم العاطفي خلال الأوقات الصعبة.

بالإضافة إلى الفوائد العاطفية، تشير الدراسة إلى أن امتلاك الحيوانات الأليفة يمكن أن يكون له فوائد صحية جسدية أيضًا. على سبيل المثال، يمكن للمشي المنتظم مع الكلاب أن يعزز النشاط البدني ويحسن اللياقة البدنية بشكل عام. إن مسؤولية رعاية حيوان أليف تغرس أيضًا روتينًا وهيكلًا في حياة الفرد، مما يمكن أن يساهم في الشعور بالهدف وتقدير الذات.

وبينما تعترف الدراسة بأن امتلاك حيوان أليف قد لا يكون مناسبًا للجميع، إلا أنها تؤكد على فوائد الصحة العقلية المحتملة المرتبطة بملكية الحيوانات الأليفة. سواء كان كلبًا مخلصًا، أو قطة مرحة، أو أي صديق آخر ذو فرو، فإن الحيوانات الأليفة توفر الحب والقبول غير المشروط، وتوفر الراحة والدعم لأصحابها.