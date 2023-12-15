عنوان جديد تمامًا: مشروع إعادة التطوير يحصل على الموافقة لمنطقة برياروود مول في آن أربور

وافق مجلس مدينة آن أربور بالإجماع على مشروع إعادة تطوير متعدد الاستخدامات لجزء سيرز القديم من موقع برياروود مول. وسيحل المشروع، الذي يتضمن مساحات سكنية وتجارية جديدة، محل المتجر السابق وجزء من موقف السيارات في المركز التجاري. يمثل هذا التطور أول تغيير كبير في منطقة برياروود، ومسؤولو المدينة متحمسون لتأثيره الإيجابي.

يخطط فريق التطوير لهدم مبنى سيرز الشاغر، وهو أحد المساحات الرئيسية للمركز التجاري، واستبداله بمساحات تجارية جديدة من طابقين. ستشمل هذه المساحات محل بقالة ومساحة كبيرة للبيع بالتجزئة، وربما متجرًا للسلع الرياضية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مبنى مكون من أربعة طوابق على جزء من موقف السيارات في المركز التجاري، وسيوفر 354 شقة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 1,321,000 قدم مربع. سيحتوي الجزء التجاري على ساحة خارجية بمساحة نصف فدان، و360 مكانًا لوقوف السيارات، وعشرات أماكن وقوف الدراجات. سيحتوي المبنى السكني على 406 مكانًا لوقوف السيارات، بما في ذلك مرآب من أربعة طوابق يضم 301 مكانًا مدمجًا. وتنص اتفاقية التطوير أيضًا على أن المبنى السكني يجب أن يكون كهربائيًا بالكامل، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة للمدينة.

وتتعاون مجموعة سيمون العقارية، إحدى الشركات المالكة للمركز التجاري، مع مجموعة هاينز العقارية، في الجانب السكني للمشروع. وسيتكون المزيج السكني من 73 استوديو، و173 وحدة مكونة من غرفة نوم واحدة، و96 وحدة مكونة من غرفتي نوم، و12 وحدة مكونة من ثلاث غرف نوم. ومن المتوقع أن يضم المشروع ساحتين داخليتين، مما يوفر للمقيمين مساحات خارجية إضافية.

من المتوقع أن تمهد الموافقة على مشروع إعادة التطوير هذا الطريق لمزيد من التطوير في منطقة برياروود. وتعود ملكية هذا العقار الكبير والمترابط إلى شركات مختلفة، ومن المرجح أن تحدث عمليات تطوير مستقبلية قطعة قطعة مع مرور الوقت. أعضاء مجلس المدينة متحمسون للتغييرات الإيجابية التي تحدث في المجتمع ويأملون في رؤية المزيد من المشاريع مثل هذه في المستقبل.