عروض Anker Nebula Black Friday: احصل على خصم يصل إلى 40% على أجهزة العرض والملحقات

هل أنت في السوق لشراء جهاز عرض فيديو جديد؟ حسنًا، أنت محظوظ لأن عروض الجمعة السوداء المبكرة من Anker Nebula موجودة هنا، حيث تقدم خصمًا يصل إلى 40% على مجموعة أجهزة العرض والملحقات. إحدى الصفقات البارزة هي جهاز عرض الفيديو Anker Nebula Cosmos 1080p، المتوفر الآن مقابل 449.99 دولارًا فقط (بسعر 700 دولار في الأصل). وهذا يعني أنك ستوفر 250 دولارًا، وهو خصم كبير على جهاز عرض عالي الجودة.

جهاز عرض الفيديو Anker Nebula Cosmos 1080p هو جهاز مليء بالميزات يتميز بدقة 1080p (يدعم 4K)، مما يسمح لك بالتقاط صور يصل حجمها إلى 120 بوصة. بفضل التكبير الرقمي، يمكنك بسهولة ضبط حجم الصورة دون الحاجة إلى تحريك جهاز العرض فعليًا. توفر تقنية HDR10 تفاصيل أكثر وضوحًا وألوانًا نابضة بالحياة ولونًا أسود أعمق، مما يضمن تجربة مشاهدة غامرة.

يلبي جهاز العرض هذا أيضًا محتوى غير HDR من خلال وظيفة Hybrid Log Gamma، التي تعمل على ترقيته في الوقت الفعلي دون أي متاعب في ضبط قائمة الإعدادات. بالإضافة إلى ذلك، توفر مكبرات الصوت المدعومة بتقنية دولبي ديجيتال بلس صوتًا محيطيًا بزاوية 360 درجة، مما يرفع مستوى التجربة السينمائية.

علاوة على ذلك، يأتي جهاز عرض الفيديو Anker Nebula Cosmos 1080p محملاً مسبقًا بأكثر من 7,000 تطبيق، بما في ذلك خدمات البث الشهيرة مثل Prime Video وYouTube وHulu. تشمل خيارات الاتصال الخاصة به HDMI وUSB-A وWi-Fi وBluetooth وقدرات النسخ المتطابق لهاتفك أو الكمبيوتر المحمول.

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إذا كنت تبحث عن جهاز عرض مزود بميزات أكثر إثارة للإعجاب، فلا تفوت فرصة شراء مسرح منزلي ليزري صغير الحجم وجهاز عرض الألعاب من Optoma. يمكنه عرض شاشة مقاس 120 بوصة من مسافة أربعة أقدام فقط، ويوفر دقة 4K UHD، إلى جانب نسبة تباين تبلغ 500,000:1 للحصول على صور مذهلة. تتراوح أسعار الموديلات المختلفة من 973 دولارًا إلى 2,600 دولارًا.

مع عروض Anker Nebula Black Friday، يمكنك رفع مستوى ليالي الأفلام المنزلية وجلسات الألعاب من خلال تسجيل جهاز عرض فيديو عالي الجودة بجزء بسيط من سعره الأصلي. لا تفوت هذه الفرصة واحصل على صفقتك المفضلة قبل نفاذ الكمية!

الأسئلة المتكررة

ما هي دقة جهاز عرض الفيديو Anker Nebula Cosmos 1080p؟ يوفر جهاز عرض الفيديو Anker Nebula Cosmos 1080p دقة 1080p، مع دعم 4K. هل يمكنني ضبط حجم الصورة دون تحريك جهاز العرض فعليًا؟ نعم، يحتوي جهاز عرض الفيديو Anker Nebula Cosmos 1080p على ميزة التكبير الرقمي التي تتيح لك ضبط حجم الصورة دون الحاجة إلى تحريك جهاز العرض فعليًا. هل جهاز العرض متوافق مع محتوى غير HDR؟ نعم، يتميز جهاز عرض الفيديو Anker Nebula Cosmos 1080p بوجود Hybrid Log Gamma (HLG) الذي يعمل على ترقية المحتوى غير HDR في الوقت الفعلي. ما هي التطبيقات المحملة مسبقًا على جهاز العرض؟ يأتي جهاز عرض الفيديو Anker Nebula Cosmos 1080p مزودًا بأكثر من 7,000 تطبيق، بما في ذلك التطبيقات الشائعة مثل Prime Video وYouTube وHulu. ما هي خيارات الاتصال المتوفرة في جهاز العرض؟ يوفر جهاز العرض وصلات HDMI وUSB-A، بالإضافة إلى اتصال لاسلكي عبر Wi-Fi وBluetooth. ويمكنه أيضًا البث من هاتفك أو الكمبيوتر المحمول.