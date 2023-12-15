سرقة سيارات كلاسيكية من مرآب للسيارات في روكي ريفر، أوهايو

تم الإبلاغ عن سرقة العديد من السيارات الكلاسيكية من مرآب للسيارات في روكي ريفر بولاية أوهايو، وفقًا للشرطة المحلية. تم تسجيل السرقات في فيديو للمراقبة، يُظهر اللصوص وهم يهربون بسيارتين قديمتين ثمينتين في 26 نوفمبر. وأعرب مارك كوندريتش، صاحب إحدى السيارات المسروقة، وهي سيارة تشيفي إمبالا سوبر سبورت 1966 أوتوماتيكية مكشوفة طراز 396، عن صدمته وغضبه من حادثة. لقد اشترى السيارة كعنصر لهواة الجمع في عام 1999. وكانت السيارة المسروقة الأخرى من طراز بونتياك جي تي أو موديل 1970 بسقف صلب. تم تخزين السيارتين في مرآب آمن تحت الأرض لا يمكن رؤيته بسهولة من الشوارع.

في إحدى المقابلات، توقع كوندريتش أن اللصوص يجب أن يكون لديهم معرفة مسبقة بالمبنى وتصميمه حيث لم يكن من السهل الوصول إلى السيارات. ويقدر قيمة سيارته إمبالا بنحو 60,000 ألف دولار، لكن القيمة العاطفية للسيارة، وخاصة الذكريات المرتبطة بالقيادة الصيفية مع أطفاله، لا تقدر بثمن. تقدم كوندريش مكافأة قدرها 1,000 دولار لأي شخص لديه معلومات تؤدي إلى استعادة السيارات المسروقة.

وكرد فعل على الحادث، قام مالك المبنى بتنفيذ إجراءات أمنية إضافية، وتتواصل الشرطة مع الشركات القريبة على أمل العثور على خيوط محتملة من خلال الكاميرات الأمنية الخاصة بها.

يعد هذا الحادث المؤسف بمثابة تذكير لأصحاب السيارات الكلاسيكية الآخرين في المنطقة ليظلوا يقظين ويتخذوا الاحتياطات اللازمة لحماية سياراتهم الثمينة. لا تزال سرقة السيارات، وخاصة السيارات القديمة والمقتنيات، تمثل مشكلة مستمرة، ويتم حث أصحابها على الحفاظ على التدابير الأمنية المناسبة والحفاظ على سياراتهم محمية بشكل جيد.