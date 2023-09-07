جوجل تطلق التحديث الأمني ​​لشهر سبتمبر لنظام أندرويد

أصدرت Google التحديث الأمني ​​الشهري لنظام Android، والذي يتضمن تصحيحات لمختلف المشكلات الأمنية. إحدى أبرز المشكلات هي ثغرة اليوم صفر، المسماة CVE-2023-35674، والتي تم تصنيفها على أنها عالية الخطورة. يتم حاليًا استهداف هذه الثغرة الأمنية من قبل جهات التهديد.

تعد ثغرات اليوم الصفري مشكلات غير معروفة سابقًا ويمكن استغلالها من قبل جهات ضارة حتى يتم إصلاحها. في حالة CVE-2023-35674، فإنه يسمح للجهات الفاعلة السيئة بتصعيد الامتيازات دون تدخل المستخدم. على الرغم من أن هذا قد يبدو مثيرًا للقلق، فمن المهم ملاحظة أن Google على علم بالمشكلة وتعمل على تصحيحها.

إن ثغرات تصعيد الامتيازات ليست غير شائعة في نظام Android البيئي، وتتمتع Google بسجل حافل في العثور عليها وتصحيحها. يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا أن يقوم التحديث الأمني ​​لشهر سبتمبر بمعالجة هذه الثغرة الأمنية. بمجرد توفر التحديث، ستقوم أجهزة Android بإعلام المستخدمين، وسيحتاجون ببساطة إلى إعادة تشغيل أجهزتهم لتثبيت التصحيح.

يوصى بتثبيت التحديث بمجرد توفره لضمان حماية الجهاز من عمليات الاستغلال المحتملة. للتحقق من إصدار تصحيح الأمان على جهاز Android الخاص بك، انتقل إلى الإعدادات > النظام > تحديث النظام. يجب أن يكون المستخدمون أيضًا على دراية بنقاط الضعف الخطيرة الأخرى التي تم تناولها في التحديث الأمني ​​لشهر سبتمبر، والتي يمكن أن تسمح للجهات الفاعلة في مجال التهديد بتنفيذ تعليمات برمجية ضارة عن بُعد.

ومن الجدير بالذكر أن الهواتف غير التابعة لشركة Pixel قد تتلقى التصحيح الأمني ​​لشهر سبتمبر في وقت لاحق. يحتاج مصنعو المعدات الأصلية إلى اختبار التصحيحات وتخصيصها لأجهزتهم المحددة قبل طرحها. لذلك، قد يواجه المستخدمون الذين لديهم أجهزة من شركات مصنعة مثل Samsung أو Huawei أو OnePlus أو غيرها تأخيرًا طفيفًا في تلقي التحديث.

في الختام، على الرغم من أن ثغرة اليوم صفر قد تكون مدعاة للقلق، إلا أن جوجل تعمل بنشاط على تخفيف المشكلة من خلال تحديثاتها الأمنية المنتظمة. يجب على المستخدمين توخي الحذر وتطبيق التصحيح الأمني ​​لشهر سبتمبر بمجرد توفره لضمان حماية أجهزتهم التي تعمل بنظام Android من عمليات الاستغلال المحتملة.

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