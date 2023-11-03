تهديد البرامج الضارة الجديد يستهدف مستخدمي Android: كيفية حماية جهازك

يواجه مستخدمو الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android تهديدًا جديدًا ومثيرًا للقلق في شكل برامج ضارة. لقد اخترق هذا البرنامج الضار العديد من تطبيقات وألعاب المرافق العامة التي كانت متاحة مؤخرًا على متجر Google Play. على الرغم من أن هذه التطبيقات قد تبدو مشروعة للوهلة الأولى، إلا أنها تخفي سرًا ضارًا يمكن أن يعرض جهازك للخطر. بمجرد فتحها، تتحكم البرامج الضارة المخفية في جهازك. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه التطبيقات تم تنزيلها بالفعل أكثر من نصف مليون مرة!

وقد حدد التهديد الذي تم اكتشافه مؤخرًا، والذي أبلغت عنه وكالة الأمن الشهيرة Dr.Web، قائمة من التطبيقات المصابة بهذا البرنامج الضار. تحتوي بعض هذه التطبيقات المصابة على آلاف التثبيتات وتتضمن عناوين مثل Agent Shooter وRubber Punch 3D وSuper Skibydi Killer. بالإضافة إلى ذلك، تم أيضًا إصابة العديد من تطبيقات التخصيص وأدوات التمويل.

ولكن ما هو الخطر الحقيقي الكامن وراء هذه التطبيقات التي تبدو بريئة؟ تتخصص البرامج الضارة المضمنة في هذه التطبيقات في الإعلانات المتطفلة. إنه بمثابة حصان طروادة، حيث يعرض إعلانات عدوانية تدر دخلاً للمتسللين. حتى عند إغلاق التطبيق المصاب، تستمر البرامج الضارة في قصفك بالإعلانات غير المرغوب فيها.

ومما يزيد الطين بلة، أن البرامج الضارة تستخدم تقنيات لإخفاء وجودها. فهو يتلاعب بأيقونات التطبيقات المصابة، ويستبدلها أحيانًا بصور شفافة وأسماء فارغة، مما يجعل من الصعب على المستخدمين اكتشاف التطبيقات المصابة وإزالتها. وفي بعض الحالات، تستبدل هذه التطبيقات أيقوناتها بأيقونات التطبيقات الشائعة والموثوقة مثل Google Chrome.

التهديد لا ينتهي عند هذا الحد. وتحمل بعض هذه التطبيقات المصابة أيضًا برنامج Joker الضار سيئ السمعة، والقادر على خداع المستخدمين للاشتراك عن غير قصد في الخدمات المتميزة. وهذا يعرض معلوماتك المالية وخصوصيتك للخطر إذا لم تتصرف بسرعة.

أسئلة وأجوبة

س: كيف يمكنني حماية جهاز Android الخاص بي من تهديد البرامج الضارة هذا؟

لحماية جهازك الذي يعمل بنظام التشغيل Android من تهديد البرامج الضارة هذا، اتبع الخطوات الأساسية التالية:

1. قم بتحديث تطبيقاتك ونظام التشغيل الخاص بك بانتظام: يضمن الحفاظ على تحديث تطبيقاتك ونظام التشغيل الخاص بك حصولك على أحدث تصحيحات الأمان والحماية من التهديدات الناشئة.

2. التنزيل من مصادر موثوقة: التزم بمتاجر التطبيقات ذات السمعة الطيبة مثل Google Play وتجنب تنزيل التطبيقات من مصادر خارجية، والتي غالبًا ما تكون مليئة بالبرامج الضارة.

3. قم بتثبيت برنامج مكافحة فيروسات موثوق به: فكر في تثبيت برنامج مكافحة فيروسات حسن السمعة لفحص جهازك وحمايته من البرامج الضارة.

4. اقرأ مراجعات المستخدم وتحقق من الأذونات: قبل تنزيل التطبيق، اقرأ مراجعات المستخدم وتحقق من الأذونات التي يطلبها. كن حذرًا إذا طلب أحد التطبيقات أذونات أكثر مما يحتاج إليه.

5. كن حذرًا من الإعلانات غير المرغوب فيها: إذا واجهت إعلانات متكررة ومتطفلة على جهازك، فتحقق من التطبيقات المسؤولة وقم بإلغاء تثبيت أي تطبيقات مشبوهة.

باتباع هذه الإرشادات، يمكنك حماية جهاز Android الخاص بك من التهديد المتزايد للبرامج الضارة والتأكد من بقاء معلوماتك الشخصية آمنة. لا تنتظر - اتخذ إجراءً اليوم لحماية حياتك الرقمية. يعتمد أمان جهازك وراحة بالك على ذلك.