تم طرح تحديث Android TV 12 للجيل الأول من Xiaomi Mi Box S

تلقى الجيل الأول من Xiaomi Mi Box S، وهو جهاز بث تم إطلاقه في عام 2018، مؤخرًا تحديثًا غير متوقع لنظام Android TV 12. ويأتي هذا التحديث بعد فجوة كبيرة منذ آخر تحديث رئيسي، وهو Android 9 في عام 2020.

ومع ذلك، على الرغم من أن التحديث يعد مفاجأة مرحب بها، إلا أنه يبدو أنه قد لا يكون جاهزًا لجميع المستخدمين. أبلغت العديد من المواضيع على Reddit عن مشكلات تتعلق بالتحديث، مثل فقدان إخراج الصوت البصري كخيار في الإعدادات، وفي بعض الحالات، توقف الجهاز تمامًا عن العمل. وبسبب هذه المشاكل، يُنصح مستخدمي الجيل الأول من Xiaomi Mi Box S بتجنب تثبيت التحديث الأخير.

وفقًا لـAndroidTV_Rumor على Twitter، سيكون هذا هو التحديث الأخير الذي يمكن للشريحة الموجودة في هذا الجيل المعين من Mi Box S التعامل معه. لذلك، لم تعد التحديثات الرئيسية للنظام الأساسي المستقبلية ممكنة. ومع ذلك، هناك أمل في أن تقوم Xiaomi بمعالجة مشكلات التحديث الحالي وإصدار نسخة منقحة لإصلاح هذه المشكلات.

Android TV هو نظام تشغيل مصمم لأجهزة التلفزيون وأجهزة البث. فهو يوفر واجهة سهلة الاستخدام وإمكانية الوصول إلى التطبيقات والخدمات المختلفة لأغراض الترفيه. Xiaomi Mi Box S هو جهاز بث من إنتاج شركة Xiaomi، مما يسمح للمستخدمين ببث المحتوى من مصادر مختلفة على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم.

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