ميزة تسجيل الشاشة الجديدة تأتي في Android 14 QPR2 Beta 1

سيقدم Android 14 QPR2 Beta 1 ميزة جديدة ومثيرة: تسجيل الشاشة. توفر هذه الميزة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في I/O 2023، للمستخدمين خيار تسجيل الشاشة بأكملها أو تطبيق واحد. باستخدام لوحة الإعدادات السريعة "تسجيل الشاشة"، يمكن للمستخدمين الاختيار بسهولة بين هذين الخيارين.

عند تحديد خيار "تطبيق واحد"، يؤدي النقر على "بدء التسجيل" إلى بدء واجهة مستخدم بملء الشاشة تعرض دائرة صغيرة للأحداث الأخيرة مع معاينات للتطبيقات التي يمكن التمرير خلالها. أسفل هذا الرف الدائري، سيجد المستخدمون شبكة تطبيقات كاملة، مما يوفر سهولة الوصول إلى التطبيق المطلوب للتسجيل.

عند إجراء التحديد، سيتم فتح التطبيق المختار تلقائيًا، مصحوبًا بعد تنازلي مدته 3 ثوانٍ. والجدير بالذكر أنه سيتم استبعاد شريطي الحالة والتنقل من الالتقاط، كما هو موضح في لقطات الشاشة المتوفرة. بالإضافة إلى ذلك، لن يتم تسجيل الإخطارات الواردة. ومن الجدير بالذكر أن خيار "إظهار اللمسات على الشاشة"، المتوفر في وضع تسجيل الشاشة بالكامل، لن يكون موجودًا في وضع تسجيل التطبيق الفردي.

من المهم ملاحظة أنه إذا خرج المستخدمون من التطبيق أثناء جلسة التسجيل، فلن يسجل Android أي محتوى آخر، مما يضمن منع الالتقاط غير المقصود. يعد هذا السلوك مفيدًا بشكل خاص لأغراض مشاركة الشاشة.

من المتوقع إصدار Android 14 QPR2 في مارس 2024، جنبًا إلى جنب مع أول إصدار لميزات Pixel لهذا العام.

أسئلة وأجوبة:

س: هل يمكنني اختيار تسجيل الشاشة بأكملها أو تطبيق واحد فقط؟

ج: نعم، سيوفر Android 14 QPR2 Beta 1 للمستخدمين خيار تسجيل الشاشة بأكملها أو تطبيق واحد.

س: هل يمكنني استبعاد شريطي الحالة والتنقل من التسجيل؟

ج: نعم، في وضع تسجيل التطبيق الفردي، سيتم استبعاد شريطي الحالة والتنقل تلقائيًا من الالتقاط.

س: هل سيتم تسجيل الإخطارات الواردة؟

ج: لا، لن يتم تسجيل الإشعارات الواردة أثناء جلسة تسجيل الشاشة.

س: ماذا يحدث إذا خرجت من التطبيق أثناء التسجيل؟

ج: إذا قمت بالخروج من التطبيق، فلن يقوم Android بتسجيل أي محتوى آخر، مما يحافظ على سلامة التسجيل الخاص بك.