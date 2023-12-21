يكشف Android 14 عن ميزات جديدة لتعدد المهام لتعزيز الإنتاجية

تجتاح موجة من الابتكار المشهد الرقمي مع الإصدار الأخير من Android 14، مما يدفع المهام المتعددة على الهاتف المحمول إلى آفاق جديدة. توفر آخر تحديثات Google مجموعة من الميزات المثيرة المصممة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط تجارب المستخدم. أحد التحسينات الملحوظة هو وضع تقسيم الشاشة المتجدد وإمكانيات السحب والإفلات، والتي تكمل الترقيات التي طال انتظارها لوظيفة صورة داخل صورة (PiP).

أحد التحسينات البارزة في Android 14 هو تكامل PiP مع Chrome. في السابق، كان PiP غير متوافق مع Chrome، مما يحد من استخدامه عندما يتعلق الأمر بتطبيقات الويب. ومع ذلك، فإن التحديث الجديد يسد هذه الفجوة من خلال تقديم زر مخصص داخل Chrome، مما يسمح للمستخدمين بطي علامات تبويب Chrome المخصصة (CCT) في نافذة PiP العائمة. من خلال تنشيط علامة "cct-minimized" في قائمة العلامات في Chrome، يمكن للمستخدمين الاستفادة من هذه الميزة المريحة للغاية على أجهزتهم التي تعمل بنظام Android.

بالإضافة إلى توافقه مع PiP، يقدم CCT مجموعة من المزايا التي تعزز تجربة المستخدم الشاملة. يمكن للمطورين الاستفادة من CCT كبديل لنظام WebView، مما يمكنهم من عرض صفحات الويب داخل تطبيقاتهم بسلاسة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر CCT ميزات مزامنة Chrome، بما في ذلك كلمات المرور والإشارات المرجعية المحفوظة، إلى تطبيقات الطرف الثالث. مع هذا التحديث الأخير، تتوسع قدرات CCT بشكل أكبر، مما يسمح للمستخدمين بتقليل علامات تبويب المتصفح داخل التطبيقات باستخدام ميزة PiP، وبالتالي تمكين المستخدمين من القيام بمهام متعددة دون عناء على أجهزتهم التي تعمل بنظام Android.

وفي الوقت نفسه، بدأت سامسونج في طرح عالمي لتحديث Galaxy Android 14 لعملاء محددين. يقدم هذا التحديث واجهة One UI 6 للعديد من أجهزة Galaxy. تلتزم شركة Samsung بتوفير إصدارات Android الرئيسية وتصحيحات الأمان لهواتف Galaxy والأجهزة اللوحية الخاصة بها لمدة تصل إلى أربع وخمس سنوات على التوالي. علاوة على ذلك، تنشر سامسونج نظام Android 14 خصيصًا لإصدار Exynos من هاتف Galaxy S21 FE، لتلبية احتياجات السوق الهندية. يأتي هذا التحديث مزودًا بميزات متقدمة وتحسينات أمنية وأحدث تصحيح أمني لشهر ديسمبر 2023.

في الختام، يمثل Android 14 قفزة كبيرة إلى الأمام في تعدد المهام على الأجهزة المحمولة، من خلال وضع تقسيم الشاشة المُجدد، ووظيفة السحب والإفلات، وميزات صورة داخل صورة المحسنة. لا يعالج هذا التحديث القيود السابقة فحسب، بل يوفر أيضًا للمستخدمين تجربة تعدد مهام سلسة وبديهية. ومع الإصدار المتزامن لتحديث Galaxy Android 14، يمكن لمستخدمي سامسونج التطلع إلى الاستمتاع بهذه الميزات المبتكرة عبر مجموعة من أجهزة Galaxy، مما يؤدي إلى رفع إنتاجيتهم ورضا المستخدمين.